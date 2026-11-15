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Zarađuje 32,8 miliona, a odigrao samo 9 utakmica: Sada hoće da ode, optužuje klub za sabotažu

Zarađuje 32,8 miliona, a odigrao samo 9 utakmica: Sada hoće da ode, optužuje klub za sabotažu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Dežonte Marej zatražio trejd iz Nju Orleansa nakon povreda i loših rezultata. Finiks je među zainteresovanim timovima.

Dežonte Marej hoće da ide iz Nju Orleansa Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Amerikanac Dežonte Marej (30) želi da napusti Nju Orleans. Iskusni bek zatražio je trejd nakon samo 12 odigranih utakmica nove NBA sezone, a njegov agent Riš Pol već je stupio u kontakt sa klubom kako bi se pronašlo rješenje. Marej je ove sezone nastupio na devet utakmica, a prema navodima američkih medija, među ekipama koje su zainteresovane za njega nalazi se i Finiks.

Pelikansi su potvrdili da su dobili zahtjev za trejd i poručili da će razmotriti sve opcije. "Predstavnici Dežontea Mareja danas su nas obavijestili o njegovom zahtjevu za trejd. Razmotrićemo moguće trejdove koji su u najboljem interesu naše organizacije", saopštili su iz kluba.

Marejev zahtjev stigao je svega nekoliko dana nakon njegove javne reakcije na društvenim mrežama. Poslije teškog poraza Nju Orleansa od Bruklina145:111, Marej je odgovorio na objavu u kojoj je navedeno da Pelikansi imaju samo jednu pobjedu i čak osam poraza u utakmicama koje je on odigrao.

"S obzirom na ono šta se dešava unutra, ovo zvuči kao da te je neko nagovorio da to napišeš! Sabotaža je stvarna", napisao je Marej.

Povrede obilježile Marejev period u Nju Orleansu

Marej je u Nju Orleans stigao 2024. iz Atlanta Hoksa, gdje je bio saigrač Bogdana Bogdanovića, a Pelikansi su u toj razmjeni poslali Dajsona Denijelsa, dva pika prve runde i još nekoliko igrača. Njegov period u Nju Orleansu, međutim, od samog početka obilježile su povrede. Već na debiju za Pelikanse slomio je ruku, dok je u januaru 2025. doživio tešku povredu Ahilove tetive, pa je jasno da je budućnost kluba i igrača, makar iz ugla Mareja, neizvodljiva.

Zbog problema sa povredama, Marej je od dolaska u Nju Orleans odigrao samo 54 utakmice.

Bivši Ol-star igrač je 2023. potpisao produženje ugovora vrijedno 114 miliona dolara, dok bi ove sezone trebalo da zaradi 32,8 miliona. U dosadašnjem dijelu sezone prosječno bilježi 13,4 poena po utakmici, a u ugovoru ima i igračku opciju za narednu sezonu vrijednu 30,8 miliona dolara.

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Tagovi

košarka NBA liga Nju Orleans Dežonte Marej

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