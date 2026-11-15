Spartak izgubio od Dubaija u neobičnom terminu: "Nismo se dobro pokazali, tužan sam"

Košarkaši Spartaka nisu uspjeli da naprave iznenađenje u ABA ligi protiv Dubaija.

Izvor: MN Prees

Spartak nije uspio da napravi iznenađenje i izgubio je od Dubaija u osmom kolu B grupe ABA lige - 93:75. Srpski tim nije bio ni blizu da zaprijeti, a zanimljivo je i da se meč odigrao u veoma čudnom terminu. U 10 časova po našem vremenu, što je 13 časova po lokalnom.

"Nije laka utakmica protiv jakog tima kao što je Dubai. Nismo pokazali svoje najbolje lice. Nije bilo na našem nivou, čak i na tom nivou vjerovatno ne bi bilo dovoljno za pobjedu. Možemo da nađemo milion izgovora, ali ne želim to da radim. Nisam zadovoljan pristupom, posebno u prvoj četvrtini, protiv ovakvog tima ne praviti faulove. Imali smo 12 izgubljenih u prvom poluvremenu, imali su dosta ofanzivnih skokova, sve to pravi razliku. Trebalo je drugačije da pristupimo meču i da zalaganje bude na najvišem nivou. Tužan sam jer nismo pokazali pravo lice, možda ni to ne bi bilo dovoljno, ali nisam zadovoljan. Naravno, čestitam Dubaiju i treneru Paskvalu, želim im sve najbolje u nastavku sezone", rekao je Vlada Jovanović poslije meča.

VIDEO HIGHLIGHTS: @dubaibasket - @kkspartak (93:75)#ABALiga https://t.co/PnDa66UQeI — AdmiralBet ABA League (@ABA_League)November 15, 2026

Kod domaćina su se istakli Džeron Blosomgejm sa 13 poena, dok su Filip Petrušev i Eli Okobo dodali po 12. Na drugoj strani su Dalibor Ilić i Luka Cerovina dali po 12.

"Naši navijači? Nisam ih primijetio, bio sam fokusiran na meč, nisam ih čuo. Znali smo koliko je važna ova utakmica za Dubai, da su morali da pokažu reakciju poslije ubjedljivog poraza od Olimpijakosa. Ne želim nekoga da potcijenim, ali mislim da je ovo najbolji tim koji imaju, najboljih 12 u timu. Za nas je to bilo previše. Kada igrate protiv Dubaija, Zvezde ili Partizana, protiv evroligaških timova, to je veliko iskustvo. Neke male stvari koje rade, morate da budete čvršći u svemu, brže da reagujete, da reagujete mnogo brže. Ako se ne prilagodite... Sve ovo je iskustvo za nas", poručio je Jovanović.

U narednom kolu Spartak dočekuje Beč, dok Dubai dolazi u Beograd na gostovanje Partizanu.

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