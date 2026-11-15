Svetislav Pešić: "Savezu sam ponudio besplatnu pomoć, još nisu odgovorili"

Svetislav Pešić je ponudio besplatnu pomoć Košarkaškom savezu, ali još nije dobio odgovor.

Izvor: MN PRESS

Doskorašnji selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić je od odlaska u penziju riješio da Košarkaškom savezu ponudi pomoć. Kako i sam kaže, ponudu je poslao, ali odgovora još nema.

Pešić je još od odlaska sa mjesta glavnog trenera Orlova otkrio da bi želio da ostane dio Saveza, u vidu konsultanta. U međuvremenu je vodio Bajern u Evroligi, a onda je riješio da ode u penziju. Sad, kad ima slobodnog vremena, volio bi da bogato iskustvo prenese mlađim kolegama.

"Da se javim ovima koji vode košarku u Srbiji. Idem 10 dana u Maroko, oni razvijaju košarku, biću 10 dana tamo i držaću nekoliko klinika teoretskih. Poslije idem u Aziju. Kao trener sam držao klinike od Sidneja do Buenos Airesa, nema gdje nisam držao predavanja u Americi", započeo sam "Kida Show".

"Ovima u Savezu sam rekao 'evo sad sam penzioner i nadam se da još imam zdrav razum. Nigdje ne žurim, tu sam i stojim vam na raspolaganju. Nudim vam da u pet, šest, sedam regiona organizujemo klinike za trenere. Ja ću ih voditi i u svakoj klinici zovem istaknute stručnjake da učestvuju - u medicini je to Gaga Jovanović, profesor (Vladimir) Koprivica - taj vikend okupljamo mlade ljude, funkcionere i trenere da im govorimo o košarci, kažem vam - besplatno!' Dovoljno sam se naplatio, mene je srpska košarka napravila i osjećam tu potrebu."

"Ne znam ko je zadužen za to"

Bivši selektor je nastavio u direktnom tonu, ponudu je poslao, a odgovora nema:

"To je ponuđeno prije mjesec i po dana, evo koji je datum danas... nisu se javili. Ne znam ko je zadužen za to. Rekao sam im 'sjedite i napravite prijedlog kako vi vidite, stojim vam na raspolaganju i molim vas da to stavite na sjednicu Upravnog odbora Košarkaškog saveza, da oni donesu odluku.' Jer ako oni ne žele to, onda ne žele. Vjerovatno su zauzeti u pripremi za važne utakmice u novembru", zaključio je Pešić.

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