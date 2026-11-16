Vasilis Spanulis ponizio Olimpijakos: Aris ispisao istoriju grčke košarke

Aris je napravio istorijski podvig pobijedivši Olimpijakos 100:78. Prvi put poslije 27 godina Solunjani pobijedili i PAO i crveno-bijele iz Pireja.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Denver Ehrlich, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Košarkaši Arisa razbili su Olimpijakos 100:78 u noći za pamćenje u Solunu. Prvi put poslije 27 godina ekipa Vasilisa Spanulisa uspjela je da svom klubu ostvari pobjede protiv Panatinaikosa i Olimpijakosa u istoj sezoni! To se nije dogodilo od takmičarske 1999/2000, a još od sezone 1989/90 čekalo se da Aris ubaci "stotku" protiv Olimpijakosa - i to se takođe desilo, i to u momentu u kojem je velikan iz Pireja aktuelni šampion Evrope.

Ovo je tek četvrti put u istoriji grčkog prvenstva da je Aris u istoj sezoni pobijedio i Olimpijakos i Panatinaikos. Za to su u nedjelju uveče najzaslužniji bili američki bek Met Morgan sa 21 poenom i Makedonac Nenad Dimitrijević sa 19 (uz šest asistencija), mada su jako zapaženi bili i Ilajdža Long (12), Vasilis Toliopulos (šest poena, šest asistencija), I-Džej Lidel (12), Kem Birč (14 p)...

Aris ispisao istoriju ovom pobjedom

Aris je pobjedom prekinuo višegodišnji Olimpijakosov niz utakmica bez poraza u grčkom prvenstvu. Ekipa Jorgosa Barcokasa posljednji put je izgubila u ligi prije čak 37 utakmica, 20. januara 2025. godine, na gostovanju Panatinaikosu (72:78).

Posljednja Arisova stotka Olimpijakosu Bilo je to 26. januara 1991. godine, kada su u dvorani "Aleksandrio" igrači Arisa dočekali Olimpijakos i slavili sa 111:96, predvođeni Nikosom Galisom sa 31 poenom, Bredom Selersom sa 18 i Lefterisom (Slobodanom) Subotićem sa 15 poena....

Postoji još jedan veoma zanimljiv statistički podatak. Nedjeljna pobjeda sa 22 poena razlike predstavlja najubjedljiviji trijumf Arisa nad Olimpijakosom u eri profesionalnog prvenstva Grčke. Prethodna najubjedljivija pobjeda ostvarena je u sezoni 2003/04, kada je bilo 87:68 (Komatos 20, Vetulas 14 – Gorenac 16, Bagarić 13).

Olimpijakos tone sve dublje

Izvor: MN Press / ym

Kada je u pitanju Olimpijakos, trener Barcokas najviše je vjerovao triju Evan Furnije (29 poena) - Saša Vezenkov (19p, 5 skokova) - Kodi Miler Mekintajer (sedam poena, 0/3 za tri, šest asistencija) i svi su proveli više od pola sata na terenu, ali ništa nije pomoglo.

Velikan iz Pireja je u očiglednoj i dubokoj krizi, što je pokazala i Zvezdina pobjeda u Atini u crveno-bijelom "bratskom" derbiju prošle sedmice.