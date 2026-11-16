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Hjuston razbio Vašington, Bogdan ponovo sjajan: Srbin odigrao važnu ulogu u ubjedljivoj pobjedi

Hjuston razbio Vašington, Bogdan ponovo sjajan: Srbin odigrao važnu ulogu u ubjedljivoj pobjedi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Hjuston je pobijedio Vašington rezultatom 147:119, a Bogdan Bogdanović je doprinio sa 12 poena i 4 asistencije.

Hjuston pobijedio Vašington Bogdanović dao 12 poena Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Košarkaši Hjustona su pobijedili Vašington na gostovanju ubjedljivom razlikom 147:119. Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović ponovo je imao dvocifren učinak i ekipi je pomogao sa 12 poena za 22 minuta.

Ljetnje pojačanje Hjustona i bivši košarkaš Partizana je na terenu bio u svakoj četvrtini, a posljednju je odigrao gotovo cijelu pošto je od 12 minuta na parketu bio 10. U posljednjoj dionici je imao i najbolji učinak (sedam poena), a sve ukupno - 12 poena, tri skoka (u odbrani) i četiri asistencije. Srpski košarkaš je upisao i dvije lične greške i jednu izgubljenu loptu, ali se našao među šestoricom dvocifrenih igrača gostujućeg tima. Iz igre je šutirao 67 posto (4/6).

Gosti su meč prelomili u drugoj, a potvrdili u trećoj četvrtini. Počelo je mini-serijom Stivena Adamsa, Amen Tompsona i Džabarija Smita za 43:31, a kasnije je Kevin Durent potvrdio i "plus" 17, nakon što je vezao šest poena za 57:40. Igralo se u nastavku koš za koš, sve do nove mini-serije gostiju, Tari Ison je pogodio trojku, a Smit i Durent su bili precizni sa linije penala pa smo dobili i najveću razliku na meču 71:50.

Potpuna potvrda meča je uslijedila poslije poluvremena serijom gostiju od 11:2 (88:58). Bilo je jasno da gosti i pored velike razlike neće posustati. Tako se i igralo u nastavku, u povremenim serijama Hjuston je naglašavao domaćinu da je pobjeda već upisana.

Hjuston je vodio Tompson sa 26 poena i po sedam skokova i asistencija, slijedili su ga Kevin Durent i Ison sa po 25, a Alperen Šengun je postigao 19, uz po osam skokova i podijeljenih lopti. Dvocifren je još bio i Rid Šepard sa 11 poena.

Na drugoj strani Aleksander Sar je za 27 minuta postigao 25 poena i devet skokova, a slijedili su ga Ej-Džej Dajbanca sa 17, odnosno Entoni Dejvis sa 14, baš kao i Vil Rajli. Po 11 su imali Bob Karington i Kišon Džordž.

Hjuston je trenutno treći na Zapadnoj konferenciji, dok je Vašington 12. na Istoku.

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Tagovi

Bogdan Bogdanović Hjuston košarka NBA liga

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