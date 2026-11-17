Ženska košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je tri pobede u kvalifikacijama za Eurobasket 2027, a selektor Pavlović i Jovana Nogić ponosni su na tim i uspjehe

Izvor: MN PRESS

Završio se prvi krug kvalifikacija, a je Srbija je ostvarila ono što je priželjkivala - da ga završi sa tri pobjede, izjavio je večeras u Bratislavi selektor ženske košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Pavlović poslije pobjede protiv Slovačke u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Košarkašice Srbije savladale su u Bratislavi selekciju Slovačke rezultatom 90:71 u utakmici trećeg kola grupe L finalne runde kvalifikacija za EP 2027.

Srbija drži prvo mjesto na tabeli grupe L sa šest bodova, dok je Holandija druga sa pet. Grčka je treća sa četiri boda, dok je Slovačka posljednja sa tri.

"Uspjeli smo, moram da pohvalim sve u timu i oko tima, počev od djevojaka koje su iznijele najveći teret, stručni štab, svi smo radili u istom cilju. Jako smo se dobro organizovali, svako je maksimalno radio svoj dio posla i zato nam je bilo lakše. Slovakinje nisu imale šta da izgube, nakon dobrog otvaranja došlo je do pada i dekoncentracije, možda i do straha od zonske odbrane, međutim, nijednog trenutka nismo izgubili kontrolu niti bili rezultatski ugroženi. Ušli smo u mirnije tokove, igrali našu igru i rezultat nije izostao", rekao je Pavlović, prenio je zvanični sajt KSS.

"Naše ambicije jesu odlazak na EP, još nismo napravili željeni rezultat, iako imamo jako dobru polaznu tačku pred drugi krug kvalifikacija. Moramo da zadržimo ozbiljnost i fokus, kako bismo i dalje bili ti koji se pitaju, što je uvijek najbolje, tako da i u nastavak kvalifikacija ulazimo maksimalno motivisani i koncentrisani da igramo našu igru. Nadamo se da ćemo na kraju februarskog prozora slaviti plasman na EP", dodao je Pavlović.

"Ponosna sam, jedva čekam februar"

Izvor: MN PRESS

Košarkašica Srbije Jovana Nogić izjavila je da je srećna zbog tri pobjede.

"Srećna sam zbog rezultata, tri utakmice, tri pobjede, to je ono što smo htjeli. Prvi dio posla je gotov, čeka nas drugi dio u februaru. Ponosna sam na tim, znali smo da iako Slovačka nema pobjedu igra kod kuće i da im je ova utakmica praktično najbitnija. Ponosna sam i na to što smo uspjele da održimo fokus 40 minuta, padovi koje smo imali su kratko trajali i jedva čekam februar", rekla je Nogić.

Košarkašice Srbije će naredni meč u grupi L odigrati 10. februara naredne godine u gostima protiv selekcije Grčke.

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