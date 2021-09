Bolt je htio još olimpijskih zlata Imao plan za Tokio, ali ga zaustavio jedan čovjek!

Najbolji sprinter svih vremena želio da još jednom oduševi cijeli svijet i nije dobio zeleno svjetlo za to.

Ima osam zlatnih medalja sa Olimpijskih igara i bio je spreman da nam u Tokiju priredi još jedan spektakl. Ko zna šta bismo od Useina Bolta videli u Japanu, samo da je dobio dozvolu da se takmiči protiv najboljih sprintera današnjice.

On je želio, ali trener koji je cijelu karijeru uz njega rekao je ne! Šampionski put i dominacija kakva se rijetko viđa u atletici završeni su 2017. godine, pa Boltov trener nije želio da se vraćaju na stazu. O svemu tome govorio je najbrži svih vremena - čovjek koji ima 11 zlata sa Svjetskih prvenstava.

''Prekasno je. Olimpijske igre u Tokiju bile su posljednja šansa da se vratim'', rekao je Usein Bolt.

Čuveni atletičar objasnio je da je on imao namjeru da bude na stazi i u Japanu, ali da se njegov tim nije složio oko toga.

''Kada sam svom treneru rekao da idem u penziju, on je rekao 'To je to, kad odeš u penziju više ne pravimo nikakve povratke na stazu'. Rekao mi je da moram da budem spreman za penziju'', dodaje najbrži čovjek svih vremena.

Ideju o povratku atletici pokušao je da predstavi svom treneru 2019. godine, ali se to nije završilo sjajno.

''Sjećam se da sam pitao šta misli o povratku na Olimpijskim igrama. 'Nemoj ni da počinješ', rekao mi je. Ako moj trener nije uz mene, neću to uraditi. Vjerujem u njegovu odluku, ali me je golicala ta ideja'', zaključio je momak sa Jamajke.

U nedostatku trkača sa Jamajke i iz SAD, koji su podbacili na ovogodišnjim Olimpijskim igrama, zlato je pripalo Italijanu Marselu Džejkobsu kog je odmah nazvao premijer njegove zemlje. Ovaj Italijan rođen u Teksasu pomogao je svojoj štafeti da bude zlatna i na 4x100 metara, ali u njegovom životu postoji i jedna ružna strana.