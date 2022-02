Novak izgubio 1. mjesto nakon dvije godine: Medvedev najbolji na svijetu, a evo kad se Đoković vraća na vrh ATP liste!

Poslije više od 18 godina dobili smo novog lidera na ATP listi koji nije Đoković, Federer, Nadal ili Marej.

Novak Đoković više nije najbolji teniser svijeta, nego Danil Medvedev! Do smjene Srbina na vrhu ATP liste došlo je posljednjeg dana februara, a za to smo znali još od sredine prethodne nedjelje kada je odigrao loš turnir u Dubaiju, pa je dozvolu Rusu da ga pretekne čak iako nije došao do titule u Akapulku.