Potvrđeno - jedan od najvećih turnira čeka Novaka:

Na kraju su zvanično objavili.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković će po svoj prilici nastupiti na mastersu u Monte Karlu! Iako je bilo spekulacija da li će moći da igra na jednom od svojih omiljenih turnira on je prijavljen za ovaj masters.

A uz to sada je na zvaničnom tviter nalogu turnira objavljeno da ga očekuju od 9. do 17. aprila u kneževini i sada je jasno da će do kraja sezone biti sve manje turnira na kojima neće igrati.

Đoković se nedavno vratio na prvo mjesto ATP liste, a da bi do Monte Karla tu ostao potreban mu je još jedan kiks Danila Medvedeva.

Novak je 2013. i 2015. godine osvajao ovaj turnir, a jednom je izgubio finale od Rafaela Nadala. Titulu iz 2021. godine brani Stefanos Cicipas, a Srbin je tada došao samo do trećeg kola.

Novak brani jako malo bodova u Monte Karlu pošto ga je Den Evans šokirao u Monte Karlu prošle sezone, tako da je ovo još jedna šansa da sa nekoliko pobeda ponovo osigura prvo mjesto na ATP listi.

Što je još bitnije, s obzirom da nije igrao mnogo od početka sezone, imaće šansu da uhvati formu na šljaci prije Rolan Garosa.