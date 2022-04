Stao pored Novaka i zaplakao! Pilić se okrenuo ka Srđanu i Dijani Đoković - trebaće 1.000 godina da se ovaj rekord obori

Dirljivo obraćanje Novakovog "teniskog oca" u Beogradu.

Finalni meč bio je jako težak za Novaka Đokovića, a poslije poraza od Andreja Rubljova na teren "Serbia Opena" doveo je svoje drage ljude i bivše saradnike. U posebnom dijelu programa, Đoković je lično uručio simbolična priznanja i srdačno zahvalio svom doskorašnjem treneru Marjanu Vajdi, fizioterapeutu Miljanu Amanoviću i kondicionom treneru, Gebhardu Griču. Uz njih, publici je lično najavio i svog, kako je naglasio, "teniskog oca", jugoslovenskog i hrvatskog velikana tenisa i sporta u cjelini, Nikolu Pilića.

Bivši Novakov trener održao je dirljiv govor i u nekoliko trenutaka bio na rubu suza.

"Ne znam šta da kažem… izuzetna mi je čast što sam ovdje. Jedna mala korekcija za ranije rečeno, Novak nije jedan od najvećih svih vremena, on je najveći svih vremena! U konkurenciji Federera, Nadala, Mareja, kad 366 sedmica budeš 'Broj 1', to je više od sedam godina… Po mom skromnom ubjeđenju, trebaće 1.000 godina da se taj rekord obori!", rekao je Pilić.

Bivši član stručnog štaba srpske Dejvis kup selekcije u vrijeme njenog najvećeg uspjeha i osvajanja tog takmičena (2010), okrenuo se i ka Novakovim roditeljima.

"Srđan i Dijana moju suprugu i mene tretiraju kao familiju i hoću da kažem jednu stvar...", zastao je Pilić, pa objasnio to što teško govori: "Kad čovjek prođe 80 godina, onda su emocije još i veće". Uslijedio je aplauz, pa je poentirao.

"Imam preko 60 godina iskustva, a ovo je jedna od najboljih publika koje sam u životu vidio. Možete biti posebni da u ovoj državi postoji jedan kakav je Novak Đoković i nije mi jasno zašto ne mogu da normalno govorim", još jednom je nasmijao sve emotivni Pilić.

"Za Novaka sam vezan i želim mu sve najbolje. Za mene, a nisam subjektivan, on je najbolji igrač svih vremena. Srđan Đoković i ja smo uvijek mislili da je najvažnije to da je Novak odličan čovjek. Žao mi je što danas nije dobio, čestitam Rubljovu koji je igrao fantastično, nemojmo zaboraviti da je on šesti, sedmi igrač svijeta i da je Novak igrao svaki meč na turniru igrao po tri seta, igrao je bolestan i kako se borio svaka mu čast. Hvala vam lijepo na svemu", dodao je Pilić i dobio posebne ovacije.

