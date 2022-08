Legendarni američki teniser "udario" po svojima: To što rade Novaku je totalna sprdnja!

Džon Mekinro je ponovo stao na stranu Novaka Đokovića u njegovoj borbi sa vlastima SAD.

Ako se u naredna 24 sata volšebno ne promijene pravila, Novak Đoković i definitivno neće moći da učestvuje na ovogodišnjem US Openu pošto kao nevakcinisani neamerički državljanin nema pravo da uđe u SAD.

To je očekivano podiglo mnogo bure u javnosti, sa kojom je jedva nosi i US Open, posebno jer je većina tenisera, bivših i aktuelnih, na strani Novaka Đokovića. Tako se poslije Rajlija Opelke javio i jedan od najboljih koje su Amerikanci imali do sada, čuveni Džon Mekinro.

"Mislim da to nije fer. Mislim da je ovo što se dešava totalna sprdnja!", poručio je u svom stilu Džon Mekinro u izjavi koju prenosi britanski list "Telegraf".

"Da sam ja na Novakovom mjestu - ja bih se vakcinisao i otišao da igram, ali očigledno da ima jake stavove po tom pitanju i to treba da se poštuje", dodao je Amerikanac koji je od svih teniskih legendi možda i najčešće branio Đokovića, posebno od čitavog haosa koji se dogodio u Australiji.

Mekinro ističe da je to znatno pomoglo Rafaelu Nadalu koji je došao u Melburnu do 21. grend slema u Novakovom odsustvu, a sada bi mogao i do 23. u Njujorku.

"Prošlo je dvije i po godine pandemije i mislim da ljudi u svijetu znaju dovoljno o tome, tako da je ideja o zabrani putovanja zbog koje Đoković ne može da igra totalna sprdnja", zaključio je Mekinro, međutim teško da će njegov stav nešto promijeniti po pitanju promjene zakona u SAD.

Podsjetimo, US Open počinje 29. avgusta, ali Đoković će morati već večeras/sutra da se povuče kako se ne bi našao na žrijebu turnira na kome ne može da učestvuje.