Haos na US Openu - Rus prijetio napuštanjem meča protiv Kirjosa!

Danil Medvedev nije bio zadovoljan ponašanjem tima Nika Kirjosa tokom njihovog meča osmine finala na US openu.

Izvor: Profimedia

US Open je donio novo veliko iznenađenje u muškom singlu, pošto je branilac trofeja i najbolji teniser svijeta Danil Medvedev doživio poraz od Nika Kirjosa. Ali ni ovaj meč nije mogao da prođe bez dramatičnih trenutaka koji su se ticali stvari oko terena.

Medvedev je pred početak drugog seta zaprijetio da će napustiti teren zbog ponašanja članova u loži australijskog tenisera!

Kirjos je savladao Rusa 3:1 u setovima za ukupan skor 4:1 u međusobnim duelima, i tako potvrdio da je prava noćna mora za Medvedeva. Zbog toga će Medvedev od narednog ponedjeljka ostati bez prvog mjesta na ATP listi, ali vrlo je zanimljivo šta se dešavalo u Njujorku u toku meča.

Medvedev je prvi set izgubio poslije velike drame u taj-brejku, kada je bilo 13:11 za Kirjosa. Australijanac je potom zatražio pauzu za toalet u trajanju od pet minuta, a za to vrijeme, Medvedev je verbalno napao sudiju zbog ranijih dešavanja.

"Oni to ne mogu da urade. Ako to urade drugi put neću igrati dok neko ne izađe. Upravo sam vam rekao da neću igrati ako to urade drugi put, jer ne mogu to da rade na moj servis. Oni su u loži profesionalnog tenisera. Još jednom ako to urade na moj servis, ja neću više da igram", vikao je Medvedev, ali nije bilo jasno šta je tačno bilo u pitanju, prenosi britanski "Ekspres".

Pretpostavlja se da je Rusu smetalo dobacivanje ili pravljenje buke u trenucima u kojima bi ga ometali na terenu. Moguće je i da se radilo o "koučingu", slanju savjeta za Kirjosa, ali i dalje ostaje nepoznato šta se tačno desilo.

