Borac m:tel srušio lidera! Vogošća na minus pet u Banjaluci!

Banjalučki tim savladao je Vogošću koja je u prva tri kola upisala isto toliko pobjeda.

Rukometaši Borac m:tela srušili su lidera pred svojim navijačima!

U dvorani "Centar", tim Mirka Mikića savladao je Vogošću, koja je u prva tri kola upisala isto toliko pobjeda, ali je u Banjaluci zaustavljena, uz odličnu partiju igrača u crveno-plavim dresovima:

BORAC M:TEL – VOGOŠĆA 29:24

U prva tri kola, mladi banjalučki tim kojim komanduje Mirko Mikić upisao je dva poraza.

Za crveno-plave su kobni bili derbiji sa Leotarom i Izviđačem, ali prikazana partija u prvom dijelu duela sa Vogošćom nagovijestila da bi rukometaši u crveno-plavim dresovima mogli da "uzmu mjeru" do ovog kola prvoplasiranom timu.

Na kraju su to i učinili!

Prvi gol gosti su postigli tek u sedmom minutu, kada su smanjili prednost Borca m:tel, koji je većim dijelom prvog poluvremena bio tri koraka ispred Vogošćana (3:0, 5:2, 11:8).

Tako je bilo sve do 26. minuta, kada je "bombom" Nikole Ivanovića banjalučki tim prvi put odmakao na plus četiri (13:9), a nakon realizovanog sedmerca Nikše Petrovića u 28. minutu, Borac m:tel je stekao najveći plus u provm poluvremenu (14:9).

U prvih desetak minuta nastavka, Vogošća je prepolovila zaostatak (14:12, 16:14), ali više od toga nije uspjela da uradi protiv požrtvovanih Banjalučana, koji su do kraja meča i povećali prednost koju su imali na pauzi.

Predvodio ih je Nikša Petrović sa sedam golova, Miloš Nježić je dodao šest, dok se Vlado Draganić zaustavio na pet golova.

Takođe, treba istaći i sjajnu partiju golmana Slađana Subotića, koji je uknjižio 13 intervencija. Na drugoj strani, golman Vogošće Kenan Mutapčić odbranio je sedam udaraca Banjalučana, dok je prvi strijelac gostiju bio Elis Memić sa pet golova.

Ove subote, takođe, pobjede nisu uspjela da upišu ni Konjuh i Leotar, preostale dvije ekipe koje su ovo kolo dočekale "neokrznute".

Tim iz Živinica poražen je na gostovanju Slogi (26:25), koja je tako tek iz četvrtog pokušaja našla put do pobjede u ovoj sezoni.

Sa druge strane, Trebinjci su podijelili plijen (26:26) sa visočkom Bosnom, koja je ovaj domaći meč, zbog kazne izrečene nakon incidenata u duelu sa Gračanicom, odigrala u Hadžićima.

PREMIJER LIGA BiH – 4. kolo

Gračanica – Goražde 42:30

Gradačac – Hercegovina 29:28

Sloga – Konjuh 26:25

Maglaj – Krivaja 32:25

Borac m:tel – Vogošća 29:24

Kakanj – Izviđač 26:37

Sloboda – Iskra 30:30

Bosna - Leotar 26:26

TABELA: Izviđač 7, Leotar 7, Gračanica 6, Vogošća 6, Konjuh 6, Iskra 5, Sloboda 5, Borac m:tel 4, Krivaja 4, Bosna 3, Maglaj 3, Gradačac 3, Sloga 2, Hercegovina 2, Goražde 0, Kakanj 0.

