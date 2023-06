NE ZNAM ŠTA JE LJUDIMA U GLAVI! Novak progovorio o publici i o detalju koji je promijenio sve: Na djecu sam pomislio

"Olgu pratim naravno, podržavam je uvek, kao što je bio slučaj svih godina unazad i prijateljski i mentorski, kako god da se okrene. Igramorazličitim danima, nisam je video kada je počeo turnir. Nije izgubila set u prva dva kola, mnogo mi je drago, dosta u nju veruje, primećujem da je i ona počela da veruje u sebe. Lično sam joj govorio i ja i ljudi oko nje da ima veliki potencijal. Ima predispozicije i fizičke i igračke da daleko dogura. Ima jak karakter kao i njen otac, znamo to dobro kakvu je karijeru imao. Taj šampionski gen je u njoj, sada je samo pitanje da se stvari postepeno grade, da se kocikice slažu u veliki moziaik da seo kuži dobrim i kvalitetnim ljudima i da dođe formula uspeha. Dolaziće rezultati, da vodi računa o svom telu, igra će napredovati kako stiče iskustvo na velikoj sceni, imaće težak zadatak protiv Žaber. Verujem u nju, slušao sam njene izjave, sviđa mi se kako rezonuje, želim joj svu sreću, napred Olga.

Polako sa Jokićem, prvo skoči pa kaži hop, igra se na četiri pobede" Uzbuđenje raste, imamo i Srbina u Mjaamiju, ne smemo Joivća da zaboravimo, Jokiću želimo prsten. Dominantno izgledaju, i on i Ekipa ne žele da izgube koncentraciju i privrženost onome što treba da urade. Kobija baš volim da citiram, vodio je 2:0 i kada su ga pitali da li je srećan, zašta da budem srećan, idemo dalje. Razumem takav mentalitet, ne smeš sebi da dozvoliš da izgubiš koncentraciju i staloženost, svaki dan je novi dan, novi zadatak, gledaš šta dalje, šta je sledeći izazov i korak po korak, prednost timskog sporta je ekipa ljudi koja te štiti od svega, sada sa društvenim merežama i telefonoom teško je blokirati to. Podržavam taj s tav, dok se posao ne završi, nadam se da će se završiti trijumfalno za obojicu."

"Kada dobiješ ovakve mečeve drago ti je što si prošao kroz ovakav izazov, podstrek za dalje. Dobio sam te mečeve i ranije. Probiješ led mentalno, onda u drugoj nedelji ubaciš u veću bzrinu, nadam se da će to biti slučaj i da je ovo bio taj kritični meč. Nisam baš siguran, protivnici će biti sve teži, biće naporno, moram da budem spreman na borbu. Šljaka je specifična podloga, znate vrlo dobro da nije moja omiljena, ali sam imao dobre rezultate ovde."

"Ne služi me pamćeje najbolje, mogu da se setim samo onoga što je danas bilo, nisam imao misli koje nisu vezane za tenis. Ustvari, jesam, danas mi deca dolaze, pomislio sam na njih kada mi je bilo teško, fizički sam bio iscrpljen i trom. U tim trenucima su mi oni bili u mislima, pojavili su mi se. Sleću iz Beograda, biće tu koji dan , dobio sam podstrek."

19 : 31

KAD NEKO POKAŽE NEPOŠTOVANJE...

"Kada se podvuče crta, zadovoljan sam, prioritet sada je na oporavku, da budem što svežiji. Što se odnosa sa publikom tiče, to je gore-dole, nekada dobro, nekada ne, svestan sam da ljudi vole da igrač koji nije favorit pobedi, da hoće da gledaju dramu, duži meč, podržavaju protivnika. To je u redu. Ono protiv čega imam nešto je nepoštovanje. Kada zvižde iz čista mira za sve, promašim smeč zvižde, napravim duplu, zvižde, ne znam šta je nekim ljudima u glavama. Većina publike nije takva, dolaze da uživaju i da podržavaju igrače, nemam ništa protiv toga, voleo bih da je većina ljudi na mojoj strani, kada neko pređe granicu poštovanja, kada provocira i izaziva, ja sam poznat kao neko ko reaguje na nepravdu. Ne razumem šta je razlog tome. To je nešto što moraš da prihvatiš, jer je deo posla. Neko je platio kartu, zahvalan sam što ima puno ljudi, pojedinci se nekako ističu sa tim reakcijama"