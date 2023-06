Novak poslije drame dobio poklon i ostao bez teksta! Srbi mu donijeli 3 stvari bez kojih NE može, evo šta je u pitanju!

Srpski novinari iznenadili su Novaka Đokovića na konferenciji za medije.

Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković pobijedio je Španca Alehandra Davidoviča Fokinu i prošao u četvrto kolo Rolan Garosa. Poslije toga bio je na konferenciji za medije, a prije nego što je došao red na pitanja na srpskom, dobio je iznenađenje od srpskih novinara. Dobio je poklon, banane, urmu, vodu i magnet!

Razlog je bio jednostavan, prije nekoliko dana srpski teniser je na pitanje "šta traži od svog tima", objasnio da on od njih samo traži "banane, urmu i vodu", a da mu "oni donesu jabuku, krušku i magnete". Bio je to povod za iznenađenje od strane srpskih novinara, a on je bio oduševljen. "Ljudi, vi ste carevi".

Novak je dobio poklon, uzeo je sve to u ruke i počeo da se smije. Oduševljen je bio zbog tog gesta. Pogledajte i kako je to izgledalo: