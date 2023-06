NEKA ZVIŽDE, NASTAVIĆU DA POBJEĐUJEM! Đoković odgovorio bezobraznim navijačima, pa poručio: Ništa još nije gotovo!

Autor Nemanja Stanojčić

20 : 34 KONFERENCIJA JE ZAVRŠENA Konferencija je završena.

20 : 34 "MENI JE TO ZNAČILO" Podsetio je novinar Novaka i da je on imao slične probleme kao Alkaraz i da nije dobio takvu podršku kao Karlos tada. "Ne mogu da pričam u ime durigh tenisera ili sportista, mogu da pričam u svoje ime. Cenio sam kada sam bio mlad igrač koji se probijao kada me neko od tada vodećih tenisera pohvali ili savetuje ili pruži ruku prijateljsku ili mentorsku. Bilo je igrača koji su to radili, možda nisu bili u samom vrhu, a ja se trudim da za sve te mlade igrače budem tu. Da ih poštujem, to je temelj svega, tih ispravnih i ljudskih vrednosti, pristupa sportu i izraz ljudskosti i normalnog ponašanja, a onda da im pružim podršku, posebno kada je teško, prolazio sam i ja kroz slične stvari kada sam se probijao. Emocije su jake i mogu da utiču na telo. Grčevi su mogući, nisam ih imao neki duži period i znam da sam kuburio sa njima, razumem Karlosa i mogu da ga pohvalim. On je sjajan momak, ima sjajan karakter, odlične teniske kvalitete, to je to. Ako mi neko ne da jak razlog da odreagujem na negativan način da mi nešto kaže nešto loše. Zašto bih to uradio? Ako ih neko razume, ja bi trebalo, rivali smo, hoću pobedu, ali Bože moj. Kada si mlad, kada imaš ruku podrške i osećaš da si prihvaćen, lepo je, lep je osećaj. Kada sam bio mlad to sam priželjkivao. Sada se trudim da pričam sa njima i da oni budu prihvaćeni u novom svetu."

20 : 29 ZVEREV ILI RUD? "Videćemo u nedelju, ne želim a opterećujem sebe mislima šta će i kako biti i šta bi bilo kad bi bilo. Znam šta mi je činiti, znam kako da pristupim pripremi za finale, imaću igrača koji nije nikada osvojio. Rud je ovde igrao, Zverev na US openu. Saša se vraća u prepoznatljivu formu. Znamo šta mu se desilo prošle godine, igrao je sjajan tenis, pa je napravio dugu pauzu, nije mogao da igra, za svaku pohvalu je kako se vratio i uspeo je da uđe u polufinale. Znam šta da radim sa njim, ima solidniji servis, kreće se dobro za svoju visinu, nismo skoro igrali. Što se Ruda tiče, on je specijalista za šljaku, znamo da je ovo podloga na kojoj igra najbolji tenis i sama činjenica da je igrao u finalu govori o kvalitetu. Ko god bude protivnik, znam šta treba da radim, da se oporavim i da dovedem u najbolji mogući stadijum da se spremim i za mogućih pet setova"

20 : 27 "KARLOS JE BIO FAVORIT" "Alkaraz je bio favorit pre turnira, ništa to nije čudno niti neočekivano i možda je ta neka velika želja i nervoza i pritisak koji je osetio na velikoj sceni protiv mene i nekoga ko je ispisao istoriju, da bude favorit. Igrao je sjajno pre ovog meča, prvi na svetu, ima bolje rezultate na šljaci u odnosu na mene, to je u redu, prihvatio sam tu ulogu i za promenu je malo i olakšavajuća i oslobađajuća okolnost. Retko, ali se dešava"

20 : 24 "GLEDAO SAM ŠTA SE DEŠAVA" "Gledao sam šta se događa sa njim, kako se kreće, nezgodno je igrati sa rivalom koji se muči, jer može i da se opusti i da krene da udara, bilo je bitno da napravim razliku što sam i učinio u četvrtom setu. Vizuelizacija je sastavni deo moje pripreme, pred svaki meč i pripreme za celu sezonu, da bi se nešto ostvarilo čovek to mora prvo da zamisli. Svemoćni Bog je tu, treba se moliti i njemu i anđelima, veliki sam vernik, verujem u pomoć Boga i verujem da držim konce u svojim rukama i da od mene zavisi moj život i rezultati. Naravno pita se i drugi čovek, moja priprema je detaljna, temeljna i profesionalna i tu zavšim veći deo posla"

20 : 23 ALKARAZ JE SJAJAN "Alkaraz je sjajan momak, sve što radi, odaje poštovanje i ima pohvale za rivale i zaslužio je aplauz i čestitke na borbi i odluci da odigra do kraja. Evidentno je bilo da je imao puno problema da se bori da dobije gem. Ostao je uzdignute glave do kraja. To je pokazatelj zrelosti i ljudi koji ga okružuju. Ferero ima veliki uticaj, bio je tu, prošao je kroz to, osvajao grend slemove i sve to vidi. Nažalost, desilo se to što se desilo, na vrhunskom nivou stvari su moguće, da dobiješ grčeve zbog tog intenziteta. Imali smo pad krajem drugog seta, morao sam da se osvežim u pauzi, da se vratim u ritam. Prva dva gema u trećem setu bila su neizvesna, onda se videlo da se nešto događa sa njim. Od tog trenutka je drugačiji meč."

20 : 19 KALENDARSKI SLEM JE DALEKO Poslednje pitanje na engleskom bilo je o kalendarskom slemu, odnosno da li razmišlja o osvajanju sva četiri grend slema. "Kalendarski slem je baš daleko. Možda neće biti toliko daleko ako osvojim titulu u nedelju. Samo hoću novu titulu u nedelju, blizu sam. Znam taj osećaj, imao sam ga mnogo puta u karijeri, znam šta treba da radim i u subotu i u nedelju i kako da pristupim finalu. Zverev ili Rud, ko god da dođe, obojica su igrali u grend slem finalima. Iskustvo je na mojoj strani, ali to ne donosi pobede. Moram da se spremim za dug meč, ako pobedim, pričaćemo o istoriji."

20 : 17 U IDEALNOJ SAM POZICIJI Igraće 34. grend slem finale, boriće se za 23. grend slem. Koji je najluđi meč koji si imao? "Ne mogu da kažem koji je lud, ponosan sam na sve što sam uradio u karijeri, da ostanem u momentu. Ništa još nije gotovo, imam još jedan meč, ovo je velika pobeda u okolnostima koje su bile čudne. Pobeda je pobeda, rekao sam više puta, da je Rolan Garos turnir na kom želim da igram najbolji tenis kada je šljaka u pitanju. Stavio sam sebe u idealnu situaciju da osvojim titulu. To me pokreće kada ustanem ujutru, kada pomislim na ono što želim.To su grend slemovi. Osvojio sam Australijan open, igraću finale u Parizu, ne mogu da tražim više od toga. Lepo je pričati o rekordima, ali moram da pobedim da bih bio na toj listi. Znam šta treba da radim sa svojim timom, razmišljamo o narednom meču."

20 : 15 "TEK TADA SAM VIDEO PROBLEME" "Nisam primetio neke probleme kod Karlosa, jer sam se i ja sam mučio u završnici drugog seta, odigrao sam loš gem na 6:5 za njega u drugom setu. Uzeo mi je brejk bez izgubljenog poena, osvojio je set. Ja sam tada išao da se presvučem, da se resetujem i da krenem ispočetka. Video sam na početku trećeg seta da je on tu, onda sam u drugom gemu trećeg seta video da ima neki problem sa rukom. Kada sam osvojio gem, video sam da ima grčeve, tada sam primetio to.

20 : 14 "ISKUSTVO JE BITNO, ALI..." "Ne mislim da je iskustvo odlučujući faktor, može da pomogne naravno, ali to neće doneti pobedu, da samo izađeš i eto. Moraš da imaš plan, da radiš na tome i to sam pokušao da uradim. Imao sam tu sreću da mnogi ti dueli u karijeri budu istorijski i za mene je to privilegija i daje mi mnogo. Motivacija je velika. Ima još jedan korak, nadam se trofeju"

20 : 11 DRUGAČIJI MEČ "Intenzitet je bio veoma visok u prva dva seta, obojica smo to osetili u nogama, nivo energije je malo opao na početku trećeg seta. To je bio ključ za mene, da izdržim, desilo se nešto neočekivano, nismo očekivali tako nešto. Od tada je bio drugačiji meč.

20 : 11 NE SMETAJU MI ZVIŽDUCI O zvižducima. "Ne smetaju mi zvižduci, nastaviću da pobeđujem."

20 : 10 IMAO SAM I JA SLIČNE PROBLEME "Imao sam i ja u karijeri slične probleme sa stresom, mučio sam se fizički na početku karijere. Mogu da razumem emocije, okolnosti, sve što utiče i mentalno i fizički. Igraš na jednom od najvećih turnira na svetu, imao je pritisak dodatni, jer se od njega očekivalo da osvoji, bio je favorit i možda je i to uticalo na njega. Sve to je deo učenja i sticanja iskustva, ima samo 20 godina, ima dovoljno vremena, pokazao je zrelost, pojavio se na sceni i posle godinu dana osvojio prvi grend-slem, veliko poštovanje imam prema njemu, ima sjajan tim ljudi oko sebe. Ako ostane zdrav, imaće veliku karijeru."

20 : 08 "ŽELIM MU BRZ OPORAVAK" "Rekao sam Alkarazu da će osvojiti Rolan Garos u budućnosti, sjajan je igrač, kvalitetan, dinamičan, ima mnogo snage u udarcima, kompletan igrač. Najmlađi je ikada kao prvi reket sveta, ima čemu da se raduje za budućnost. Poštujem ga što je ostao i borio se do poslednjeg poena. Nažalost, nije mogao da se bori do kraja, posebno posle onakva dva prva seta koja su bila izuzetno zahtevna za obojicu. Grčevi se dešavaju. Želim mu brz oporavak."

20 : 06 NOVAK STIŽE Novak stiže na konferenciju.

19 : 46 POBEDA ĐOKOVIĆA Đoković je pobedio Karlosa Alkaraza i prošao u finale Rolan Garosa sa 3:1 u setovima.