Bio je Đokovićev najveći kritičar, a sada mu "skida kapu": Vilander nahvalio Novaka, pa otkrio šta se desilo Alkarazu!

Nekada je Mats Vilander znao da kritikuje Novaka Đokovića preko svake granice, a sada priznaje da srpski teniser pojedine stvari radi najbolje na svijetu.

Izvor: FoNet/AP/Thibault Camus

Novak Đoković je u finalu Rolan Garosa i u nedjelju će se u Parizu boriti za 23. grend slem titulu u karijeri.

Do meča za trofej stigao je pobjedom nad Karlosom Alkarazom, a mladi Španac se početkom trećeg seta povrijedio i tako olakšao posao najboljem svih vremena. Nije do detalja jasno šta se desilo španskom teniseru, ali vjerovatno je prvoplasirani na ATP listi imao problema sa grčevima nakon dva naporna seta. O tome su nakon meča pričali Barbara Šet, Tim Henman i Mats Vilander.

Nekada najveći Đokovićev kritičar sada je objasnio do detalja šta se zapravo desilo na terenu stadiona Filip Šatrije. Po njegovim riječima, Novak Đoković se mnogo pametnije kreće od svojih mlađih rivala, a na Karlosa Alkaraza su uticali umor zbog napornog meča i stres jer igra u ovako važnom duelu!

"Možda nije pio vode, možda je bio previše eksplozivan na terenu u prva dva seta. Ima razlike u kretnjama Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića. Nisam vidio nikad ovo od Karlosa, pokazao je slabost. Đoković je djelovao potpuno smireno, Alkaraz je bio nervozan, razumljivo. Nisam čuo da je ikada ranije imao grčeve, mislim da je ovo vezano za stres. Karlos Alkaraz je do povrede trčao po 20 metara, to je sprint od tri hiljade metara u roku od dva sata. Novak to radi mnogo smirenije, ležernije", rekao je Mats Vilander nakon polufinala, u društvu Barbare Šet i Tim Henman.

Novak Đoković će se u finalu Rolan Garosa, u nedelju od 15 časova boriti protiv boljeg iz meča Saša Zverev - Kasper Rud. Taj susret na programu je u petak uveče, a sprski teniser će biti favorit u posljednjem okršaju na turniru. Biće to prilika da Đoković stigne do 23. grend slem titule i tako postane rekorder, ali i da osvoji najmanje po tri trofeja na svakom od četiri najveća turnira - to nikome nije pošlo za rukom.