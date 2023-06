Povrijeđeni ALKARAZ PREDAO NOVAKU, ALI SAMO JEDAN GEM! Ovo nikada niste vidjeli - Karlos odustao, publika napravila haos

Španski teniser Karlos Alkaraz povrijedio se na početku trećeg seta.

Nevjerovatna situacija u polufinalu Rolan Garosa, na meču Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza! Pri rezultatu 1:1 u setovima i 1:1 u gemovima, mladi španski teniser se požalio na povredu i jedva je uspio da sjedne na klupu pored sudijske stolice. Na početku je samo stajao na terenu, dok Oleri Tort i Novak Đoković nisu prišli ka njemu, a zatim je predao gem!

Situacija kakvu vjerovatno nikada do sada niste vidjeli dogodila se zbog strašnih bolova koje je mladi teniser osjetio. On nije bio u stanju da nastavi meč u tom trenutku i morao je da zatraži medicinski tajm-aut, a sudija Tort mu je objasnila šta to znači. Kako ljekarska ekipa ulazi samo tokom pauza, koje su nakon neparnih gemova, Alkaraz je morao da izgubi gem na svoj servis da bi dobio pomoć.

Odluka španskog tenisera i sankcije koje je dobio nakon što se opredijelio za to iziritirali su publiku u Parizu. Njima se nije svidjelo što Tort poštuje pravila i oduzima servis gem Karlosu Alkarazu, pa su se stadionom Filip Šatrije nekoliko minuta prolamali strahoviti zvižduci. Nije u tim trenucima bilo lako ni Novaku Đokoviću, srpski teniser nije imao pravi način da se postavi u ovoj sitauciji.

