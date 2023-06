NE DAJU NAM DA UNESEMO SRPSKE ZASTAVE NA NOVAKOV MEČ! Đokovićevi navijači napravili šou: "Ne mogu nam ništa"

Navijači Novaka Đokovića spremni su za meč sa Karlosom Alkarazom u Parizu. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/Stefan Stojanović

Novak Đoković spreman je za spektakl i okršaj sa Karlosom Alkarazom u polufinalu Rolan Garosa. Odmah poslije treninga srpskog tenisera navijači su počeli da izlaze i da traže okrepljenje pod vrelim pariskim suncem. Ali, čim čuju srpski jezik sve se mijenja, piće može da sačeka. Tako je bilo kada sam prišao Igoru i Ceci, tandemu koji je došao iz Pančeva da bodri Novaka i grupi srpskih navijača okupljenoj sa raznih kontinenata i zemalja.

Prvo sam razgovarao sa gospodinom i gospođom iz Pančeva koji su i na treningu držali raširenu srpsku zastavu. Pristali su da je ponovo rašire i da daju izjavu za MONDO uoči meča. Prvo su me pitali da li imam slučajno kartu za ovaj meč, pošto su oni pokušali da je nabave, još uvijek nisu uspjeli. "Na jednom sajtu prodaju ulaznicu za 4.000 evra", smije se Igor. Njih dvoje su veliki Novakovi navijači i uvjereni su da će proći u finale.

"Samo neka on pobijedi, mi možemo da gledamo i ispred stadiona, na ovom video bimu", dobacuje Ceca. Dok smo komentarisali i njihovu zastavu, otkrili su nam i da postoji jedan problem. "Ne daju nam da unesemo ovu zastavu na stadion, kažu da je prevelika. Moramo da budemo inovativni i da tražimo načine za to, uspijevali smo to ranije", dodaje Ceca uz osmijeh.

Oni su otišli da se nađu sa prijateljima, a na putu do ulaza za medije čulo se pjevanje kao da je u pitanju fudbalski meč. Grupa od desetak navijača pjevala je "Ole, ole, ole, ole, Nole, Nole" i tako u krug. Zbog strogih pravila za novinare koja važe unutar kompleksa nismo mogli da ih snimimo, pa su pozirali za fotografije sa zastavama i transparentima.

"Ja sam polu-Srpkinja, ima nas sa svih strana ovdje. Iz Italije, Kipra, Maroka, Singapura, Meksika, Kine, Tunisa", nabraja ona na srpskom dok pokazuje majicu na kojo je njena slika sa Novakom i dodaje da je nastala 2015. na aerodromu u Abu Dabiju. Za to vrijeme ostali dobacuju i objašnjavaju koliko vole Novaka i koliko su uvjereni da će on na kraju izaći kao pobjednik.

Jedna dama objašnjava da su im prošle godine, dok je Rafael Nadal igrao meč na "Šatrijeu" branili da pjevaju ispred stadiona i da "tako ometaju Rafu". Ističe da su svi zbog toga bili šokirani "Kako ga ometamo kad smo ispred stadiona?". Ta rečenica je malo naljutila pristalice srpskog tenisera, koji su potom potvrdili i ono što su nam Igor i Ceca rekli. "Ne daju nam zastave unutra, nekima su oduzimali čak i one male zastave. Gledaju nas drugačije malo, ali nije nas briga. Mi navijamo za Novaka, ne mogu nam ništa", pojašnjava nam na srpskom djevojka koja je polu Srpkinja.

Vidi opis NE DAJU NAM DA UNESEMO SRPSKE ZASTAVE NA NOVAKOV MEČ! Đokovićevi navijači napravili šou: "Ne mogu nam ništa"

"Vaš superheroj je lik iz Diznija, moj je Novak Đoković", stajalo je na jednom transaprentu koji je držala djevojka iz Tunisa. Navijači su spremni, niko im ništa ne može, još samo da ih Đoković obraduje i da prođe u finale Rolan Garosa...