Đoković otkrio kako je pobijedio Karlosa Alkaraza! Stigao u finale, pa stao pred kamere: "Želio sam to da mu ODUZMEM!"

Najbolji teniser svih vremena još jednom se osvrnuo na dešavanja u Parizu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je u polufinalu Rolan Garosa savladao Karlosa Alkaraza (3:1) i obezbijedio sebi još jedno grend slem finale, a odmah nakon što je dao izjavu na terenu pojavio se i pred kamerama. Prije zvanične konferencije koju je održao svim novinarima u Parizu, sprski teniser je pričao samo sa ekipom "Eurosporta" - Barbarom Šet, Timom Henmanom i Matsom Vilanderom.

Tom prilikom je otkrio detalje velike pobjede nad prvim teniserom planete. Ispričao je Novak Đoković kakva mu je bila taktika na ovom meču, šta je želio da radi na terenu i kako je stigao do pobjede. Naravno, osvrnuo se i na povredu Alkaraza, a kasnije je o tome opširno govorio Henman!

"Bilo je očigledno da moram da diktiram, da se umiješam i da budem agresivan. Znamo da ako Alkarazu date vremena, on će vas prilično uništiti na terenu. Dakle, želio sam da mu oduzmem to vrijeme i serviram izuzetno dobro. Igrao sam odlično set i po. Onda sam fizički malo pao i on je ušao u meč", počeo je Novak i dodao: "Bio je prilično izjednačen meč pred kraj drugog seta i vidjeli ste šta se na kraju desilo sa grčevima. Žalosno je na ovom nivou doživjeti ovo, ali on je tako mlad igrač i siguran sam da će se vratiti jači."

O meču u Parizu koji je bio centralna tema svjetskog sporta pričao je i nekadašnji engleski teniser Tim Henman. Njegova analiza uglavnom se ticala Karlosa Alkaraza koji je posustao - uhvatili su ga grčevi jer nije mogao da prati Đokovićev ritam, što je pokušao da objasni nekada četvrti teniser svijeta.

"Možete da posmatrate sve što je Đoković uradio i vidjećete da je sedam puta bio ovdje u finalu. To je ono što definiše njegovu karijeru i ono što ga motiviše. Kada analizirate meč, bio je tako intenzivan. Sa mentalne strane, jednostavno nisam mislio da će ikada popustiti. Kao što znamo, Alkaraz je popustio sa fizičke strane. Bilo je veoma iznenađujuće, jer sam mislio da je Alkaraz izgledao veoma opušteno na kraju drugog seta, podigao je nivo igre i imao publiku iza sebe, a vi ste osjetili da je momentum sa njim. Mislim da mu je to oduzelo mnogo toga. Počeo je sa grčem u ruci, maltene je to pokušavao da sakrije od Đokovića. Odjednom ga je uhvatio grč u nozi i kao stručnjak, kada dobijete grč u toj fazi, znate da ste u velikoj nevolji. Ovo će biti težak poraz za njega u polufinalu grend slema, ali ako izgubite u ovim okolnostima... Mislim da će se cijeli njegov tim vratiti na sto i ponovo procijeniti šta se desilo", zaključio je Tim Henman.