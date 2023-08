"TI SI ME VRATIO IZ MRTVIH!" On je spasio Novaka Đokovića!

Novak Đoković je poslije pobjede protiv Karlosa Alkaraza stigao da se zahvali i ljekaru koji mu je mnogo pomogao.

Izvor: Printscreen/Sport klub

Novak Đoković (36) stavio je svima do znanja da ne planira da ide u penziju još uvijek. U finalu turnira u Sinsinatiju je poslije skoro četiri sata igre srušio Karlosa Alkaraza (20) i došao je do 39. titule na Masters turnirima. Prošao je kroz sve i svašta tokom ovog meča i zato se po završetku susreta prvo zahvalio jednoj osobi - doktoru!

Detalj mnogi nisu primijetili u TV prenosu jer se dogodio poslije ceremonije i fotografisanja sa peharom. Krenuo je Srbin tada nazad ka svojoj stolici i pored nje je bio ljekar turnira koji mu je mnogo pomogao na početku drugog seta kada ga je udarila sunčanica. Dao mu je određene lijekove i doprinio da ostane na terenu i da napravi preokret. "Hvala ti, vratio si me iz mrtvih", rekao mu je Novak kada mu je prišao da mu se zahvali.

Bio je srpski as na pragu poraza. Izgubio je prvi set (7:5) i u drugom je mladi španski igrač vodio sa 4:2 i išao je ka pobjedi. Novak nije odustajao, ostao je strpljiv, čekao i dočekao svoju šansu. Vratio je brejk, pa je onda u taj-brejku spasao meč loptu i izjednačio, pa je poslije nove drame i taj-brejka u trećem setu stigao do pobjede. Sada je i na korak do povratka na prvo mjesto i to će moći da učini već na US openu.