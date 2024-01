Teniseri spremaju rat protiv Novaka! Jedan se već oglasio: "Pobijedio sam Đokovića, moramo još!"

Novak Đoković će tokom 2024. godine biti meta svih ostalih tenisera na svijetu.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković osvojio je tri grend slema tokom 2023. godine, zatim i Završni masters, što je bilo dovoljno da još jednu godinu završi kao prvi na ATP listi. Za 2024. godinu srpski sportista najavio je nove izuzetno visoke ciljeve - osvajanje sva četiri grend slema, ali i zlata na Olimpijskim igrama. Da bi ga spriječili u tome mladi teniseri objavili su mu rat!

Danski teniser Holger Rune spreman je da se upusti u borbu sa Novakom Đokovićem, kako bi ga spriječio da ostvari nove velike uspjehe i tako dodatno podeblja svoj status najboljeg tenisera svih vremena. Spreman je Danac da otvori front protiv Đokovića, kako bi ga zajedno sa kolegama spriječio da podeblja svoj status najboljeg u istoriji.

"Moramo to da uradimo! Ne samo jednom, moramo redovno da ga pobjeđujemo. Ja sam ga pobijedio 2023. godine, Janik Siner isto, a on je ipak na kraju uzeo tri od četiri grend slema. Umalo je uzeo i Vimbledon", rekao je Holger Rune i dodao: "Znači da nismo još dovoljno prisutni. To se mora promijeniti i moramo učiniti sve da ga skinemo s vrha."

Svjestan je mladi teniser da su veće šanse za Novakov pad na manjim turnirima nego na grend slemovima, gdje ima daleko veći motiv. "Ništa nije nemoguće, ali definitivno je teže igrati s njim na grend slemovima. Tu je on na svom terenu, igra se pet setova i ima veliko iskustvo. Zna da se može vratiti i kada je u zaostatku od dva seta. Rijetki su teniseri koji se s njim mogu nositi na tri dobijena seta", istakao je Rune.

Danski teniser zna o čemu priča, pošto je u dosadašnjem dijelu karijere odigrao pet mečeva protiv Novaka Đokovića i gubi 3:2 u međusobnom skoru. Najbolji srpski sportista pobijedio ga je u prvom okršaju, krajem 2021. godine, na US openu. Uslijedile su pobjede Holgera Runea u finalu Mastersa u Parizu 2022. godine i četvrtfinalu Mastersa u Rimu 2023. godine. Za to se Novak revanširao narednih mjeseci - prvo u Parizu, a zatim i u Torinu na Završnom mastersu kada su igrali u istoj grupi.