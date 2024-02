Posvađali se, pa ubili majku i ranjavali djecu! Policija na nogama zbog zločina na proslavi titule - hitno traži snimke!

Nadležni otkrili sve detalje zločina na šampionskoj proslavi u Americi.

Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Nadležni u Kanzas Sitiju utvrdili su da je masovna pucnjava na šampionskoj proslavi Čifsa počela nakon svađe nekoliko ljudi. Zvaničnica policije Stejsi Grejvs rekla je u subotu da su 22 osobe povrijeđene u pucnjavi, da je jedna osoba stradala i da su žrtve uzrasta od osam do 47 godina, a polovina je mlađa od 16 godina.

Ubijena je majka dvoje djece, Liza Lopez-Galvan, koja je na lokalnoj radio stanici imala emisiju "Ukus Tehana". "Bila je osoba koja bi stala pred metak za bilo koga. To je bila Lisa", rekla je o njoj prijateljica Rosa Izuzeta.

Dežurna medicinska sestra u lokalnoj bolnici, Stefani Mejer, rekla je da je 12 pacijenata istovremeno dovedeno u bolnicu i da su svi slučajevi zahtijevali hitno pružanje pomoći.

"Među njima je bilo 11 djece, uzrasta između šest i 15 godina, a mnogi od njih došli su sa prostrelnim ranama. Očekujemo da se svi oporave", rekla je ona. Upitana kako se djeca sada osjećaju, odgovorila je: "Uplašeno. To je riječ koju bih iskoristila da opišem to u kakvom stanju su došla i šta smo vidjeli kod njih. Bio je to strah". Jedna hospitalizovana osoba je i dalje kritično.

Zbog tog zločina uhapšene su tri osobe, među kojima su dvije maloljetne, a tokom haosa policija je zaplijenila oružje kojim je krvavi pir počinjen. Istražitelji apeluju na svjedoke da se jave, da dostave policiji video-snimke, a poslata je i poruka žrtvama nasilja da se jave na telefonske linije posebno uspostavljene zbog toga. "Radimo na utvrđivanju identiteta osoba koje su učestvovale u ovome. Istraga je veoma aktivna", rekla je Grejvs.

Prema svjedočenju preživjelih, kada su odjeknuli prvi pucnji mnogi su pomislili da je u pitanju vatromet. Neki nisu odmah potrčali, ali bilo je i onih koji su istog trenutka prepoznali šta se događa i dali su se u bijeg. Čak ni muzika nije prekinuta tokom zločina, a nakon prestanka pucnjave neki su nastavili da šetaju kao da se ništa nije dogodilo.

Naglašeno je da je više od 800 pripadnika policije obezbjeđivalo proslavu titule novog-starog NFL šampiona Kanzas siti Čifsa, kao i da su u tu svrhu uključeni i strijelci na krovovima. Gradonačelnik Kanzas Sitija Kvinton Lukas rekao je da je prisustvovao proslavi sa članovima porodice, majkom i suprugom i da su svi potrčali kada su pucnji počeli da odzvanjaju. Ipak, on ne očekuje otkazivanje predstojeće parade povodom Sent Patrika. "Imamo parade sve vrijeme i ne vjerujem da ćemo ih prekinuti. Jasno je da smo uočili izazove javne bezbjednosti i probleme koji nastaju u vezi sa njima", kazao je on.

Još nema precizne informacije o broju prisutnih na šampionskoj paradi u petak. Kada je lokalni tim Kanzas siti Rojals postao šampion u bejzbolu 2015, na paradi je bilo 800.000 osoba. Uže gradsko područje ima 470.000 stanovnika, a šira teritorija grada oko dva miliona.

Pucnjava se dogodila i prošle godine na šampionskoj paradi Denver Nagetsa, kada je bilo ranjenih, a pucalo se i na proslavi titule Teksas Rendžersa u bejzbol šampionatu.