Istorijski dan srpskog boksa: Tri evropska zlata - jedno za drugim

Nema kraja uspjesima nezaustavljivih srpskih bokserki na Evropskom prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Reprezentativke Srbije u boksu osvojile su tri zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu. Nakon što je prvu titulu kontinentalnog prvaka osvojila Sara Ćirković, na scene su stupile šampionke - Natalija Šadrina i Kristina Kaluhova!

Drugo zlato osvojila je Natalija, u lakoj kategoriji, jer je na šampionatu Evrope u Beogradu u borbi za titulu savladala Ruskinju Nunu Asatrijan odlukom sudija 4:1. Naturalizovana Srpkinja, koja je svojevremeno bila prvakinja Rusije, današnjim trijumfom ostvarila je najveći uspjeh u karijeri.

Poslije pobjede u polufinalu protiv aktuelne olimpijske i svjetske prvakinje Keli Harington, Šadrina je danas opravdala ulogu favoritkinje i zahvaljujući izvanrednoj taktici četvorica arbitara dodijelili su joj sve tri runde, dok je jedan bodovao u korist Ruskinje. Šansu da nastavi sa uspješnim nastupima u dresu reprezentacije Srbije, Šadrina će imati ovog ljeta na Olimpijskim igrama u Parizu.

Nakon nje, Srbiju je obradovala i Kristina Kaluhova, osvojivši titulu prvakinje Evrope u poluvelter kategoriji, pošto je u danas u finalu, u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", u finalu pobijedila Elenu Babičevu iz Rusije. U veoma izjednačenom i neizvjesnom duelu odluka o pobjednici donesena je sudijskim preglasavanjem, koje je okonačno u korist srpske bokserke.

Pobjedom Kaluhove završen je najuspješniji šampionat Evrope za bokserke Srbije, jer je uz zlatni trio, Kristina Nađ Varga vicešampionka Evrope, a osvojeno je još sedam bronzanih medalja.

Bronzane medalje osvojile su Nina Radovanović u kategoriji do 50 kilograma, Dragana Jovanović u kategoriji do 52 kilograma, Anđela Branković u kategoriji do 57 kilogama, Milena Matović u kategoriji do 66 kilograma, Nikolina Gajić u kategoriji do 75 kilograma, Elma Hajrović u kategoriji do 82 kilograma i Sara Miljković u kategoriji iznad 91 kilogram.