Rukometaši BiH spremno dočekuju baraž za Svjetsko prvenstvo: Portugal favorit, ali...

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za mečeve protiv Portugala u okviru baraža za Svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj 2025. godine.

Bh. tim je sa treninzima počeo juče, a tek večeras kasno će biti u kompletnom sastavu. Pred ovo okupljanje došlo je do promjena u sastavu, pa su zbog povreda otpali prezimenjaci Perić, Josip i Luka, te zbog privatnih obaveza Admir Ahmetašević, pozive su dobili srednji bek Izviđača Milan Vukšić, desno krilo Maglaja Amar Kendić i golman Vogošće Bekir Čordalija.

"Igrači koji dolaze su zdravi i spremni. Fali nam još pet igrača, do ručka treba da dođu još trojica, te očekujemo još Marka Panića i Senjamina Burića, pa ćemo sutra biti kompletni. Malo je vremena što se tiče pripreme utakmice, ali naći ćemo način. Znamo s kim igramo i ne treba trošiti riječi o njima. Ali imamo i mi svoje adute, imamo igrače koji mogu mnogo. Vjerujem da su igrači svjesni odgovornosti", poručio je selektor Damir Doborac, a prenosi sajt Rukometnog saveza BiH.

"Kad uzmemo naše i njihove rezultate, oni su na papiru favoriti, ne bježimo od toga. Ponavljam da i mi imamo svoje adute. Iskreno se nadam da ćemo dati maksimum. Potrudićemo se da ne dozvolimo da nas ne dobiju lako. Imamo i mi želju da se što bolje predstavimo", dodao je Doborac.

Selektor se potom osvrnuo na pripremu utakmicu u četvrtak.

"Nismo jedini u situaciji da nam fali vremena. Nama za odbranu ne treba mnogo i voljni momenat je odličan. Želim da momci jedni drugima pomognu, da jedni druge na ostavljaju na cjedilu i tu vidim našu prednost. Odbrana je ta koja donosi rezultate i pokušaćemo u tom segmentu da damo sve od sebe. Povoljan rezultat je da pobijedimo i tako ćemo se postaviti, ali ne zavisi od nas, zavisi nešto i od rivala. Ako pogledamo Ligu šampiona, vidjeli ste da Kil nadoknadi devet razlike. Teško je prognozirati šta je za nas povoljno i dobro. Biću zadovoljan i srećan ako svako od nas da svoj maksimum."

Prema selektorovim riječima, "Portugal je vrhunska selekcija, ali ne koristi toliko ofanzivnu tranziciju."

"Postoji veća mogućnost da se griješi ako im je tranizicija dobra. Vidimo plus u tome da ne igraju tranziciju, ali svaka će ekipa kazniti ako ne budemo dovoljno pametni. Moja je želja da mi igramo brže. Želimo pokazati da je naš fokus tranizicija prema naprijed i to nam je baš potrebno", poručio je Doborac.

Obratio se potom i golman Benjamin Burić.

"Promjene su se s pravom desile i to je to. Imamo veoma bitne utakmice, vidio sam na treningu nove momke, koji rade odlično i to mi se baš sviđa. Atmosfera je stvarno pozitivna, prezadovoljan sam s ovim što smo vidjeli", kazao je Burić, pa se osvrnuo na Portugal:

"Dvije utakmice baraža su uvijek opasne po sve. Naša velika šansa je to što svi Portugal smatraju apsolutnim favoritom. Očekujem dvije tvrde utakmice. Imaju nekoliko svjetskih igrača, vrhunski rukometaši i moraćemo se na njih pripremiti. Očekujem dvije izuzetno teške utakmice", istakao je Burić.

Osvrnuo se zatim i na dolazak novog selektora.

"Šok-terapija u sportu je kad nešto loše ide, kod nas još nije loše. Novi selektor, novi pozivi, došli su novi igrači, koji nude nešto novo. Nadam se da ćemo u tom pogledu da napredujemo. Moramo da vjerujemo u nas i pokušaćemo mi stariji igrači i trener da kažemo mladim igračima da možemo proći Portugal. Zaslužujemo da igramo na SP", dodao je Burić.

BiH Portugalu gostuje u četvrtak od 20.30 časova, a potom istog rivala dočekuje u nedjelju od 17 časova u tuzlanskom "Mejdanu".

