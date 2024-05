Novaku cijeli stadion pjevao rođendansku pjesmu: Đoković dobio tortu, počastio sve, pa pričao na francuskom

Novak Đoković zabavljao se u Ženevi poslije pobjede protiv Janika Hanfmana.

Izvor: Twitter/@TennisTV

Novak Đoković prošao je u četvrtfinale turnira u Ženevi. Poslije prekida zbog pljuska i nešto dužeg trajanja meča pobijedio je Janika Hanfmana (6:3, 6:3). Po završetku susreta je dobio rođendanski poklon, donijeli su mu tortu, a cijeli stadion mu je pjevao rođendansku pjesmu.

U momentu kada su mu iznijeli tortu na teren on to nije vidio, jer je bio okrenut leđima i pričao je sa svojim timom. Onda je prišao mreži. Nije bilo svjećica, pa se pravio da duva svjećice, a onda je uzeo turtu u ruke. Probao je, podigao prst na gore kao znak da je dobra. Zatim je otišao da podijeli tortu sa svima na terenu, sa skupljačima loptica i ljudima iz obezbjeđenja.

Poslije toga je stao pred kamere i pričao na francuskom. "Hvala Ženevi, hvala svima na podršci. Lijepo je bilo dobiti ovaj poklon. Hvala organizatorima, energija je bila sjajna sa tribina. Tu je bila i moja porodica koja živi u Ženevi. Osvojio sam prvi set, pa sam se malo mučio u druogm setu. Prvi put igram protiv njega u karijeri, uspio sam da ostanem smiren. Hvala svima."

Pohvalio je protivnika koji je u drugom setu poveo sa 3:0, ali je onda Novak osvojio šest gemova u nizu. "Znao sam da je kvalitetan igrča, da dobro servira, da je agresivan, da neće biti lako, imao sam malo sreće, vratio sam brejk i uspio sam da se vratim, da završim posao u dva seta. Srećan sam zbog pobjede."

Poslije toga je stao pred kamere ATP-a i pričao je na engleskom. "Ključ je bio rođendan, ne bi bio isti da nisam pobijedio. Lijepo je biti ovdje. Prvi put sam na ovom turniru, moja porodica je ut da me podrži. Odrastao sam sa rođacima koji su ovdje. Ne viđamo se često u posljednje vrijeme, lijepo je. Bilo mi je lijepo i na terenu i van terena, hvala svima i na rođendanskoj pjesmici. To me poprilično dirnulo", zaključio je Đoković.