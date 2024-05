"Novak o tome da priča?" Olga napravila šou poslije pobjede: Ne znate vi mene kad sam ljuta

Olga Danilović pričala je sa novinarima poslije pobjede protiv Martine Trevisan u Parizu. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Olga Danilović prošla je u drugo kolo Rolan Garosa poslije ubjedljive pobjede protiv Martine Trevisan. Prepustila je rivalki samo tri gema (6:1, 6:2) i rutinski završila posao na startu takmičenja. Računajući kvalifikacije, to joj je bila četvrta pobjeda u Parizu.

Baš to je bilo prvo pitanje i odmah se nasmijala. "Da, bilo je dobro. Tri pobjede u kvalifikacijama, nijedna nije bila lagana, dobila sam dobre igračice, sada još jedna. To su četiri pobjede, tri plus jedan", počela je Olga.

Martina je igrala polufinale Rolan Garosa 2022. godine, bila je i 18. na svijetu u 2023. godini. "Ona je ovdje igrala polufinale, tamo... Neću ništa da kažem. Da, znala sam to, imala sam u glavi. Dobro i ja igram ovdje, dobro se osjećam, da kucnem u drvo, da se ne ureknem. Imala sam tri pobjede iza sebe. Došla sam na teren znajući šta me očekuje, dug dan svakako. Nekako sam bila spremna od prvog poena da stavim svoju igru da nametnem svoj ritam i da pobijedim."

Dobijala je Srpkinja i duže poene. "Jako konstantna sam bila u svim aspektima i kada je trebalo da se zabije lopta u kraćem poenu i kada je bilo dugo. Držala sam se i tu, trčala i uspijevala i te poene da dobijem. Jako solidan meč, da ga tako nazovem."

Sljedeća rivalka mogla bi da joj bude Danijel Kolins koja prije toga igra protiv sunarodnice Karolin Dolenhajd. Na konstataciju da "ona igra tenis života u svojoj posljednjoj sezoni u karijeri" je imala malo burniju reakciju.

"Tenis života, imala sam je na poen. Tenis života... Igra odlično. Protiv mene kako je igrala. Ja nemam nijednu stvar da kažem za taj meč. Dolehajd igra dobro, Danijel je favorit, neka se one kolju. One su još u prvom kolu. Hajde da gledamo po rankingu. Ona stvarno igra bez greške, imala je čini mi se samo tri poraza u sezoni. Ja nemam pritisak, nemam ništa, igram dobro. Da izađem na teren da bude sve, Bože moj."

Upitana je i da li je joj pomaže to što je igrala u kvalifikacijama. "Imam četiri pobjede, da sam izgubila u kvalifikacijama, ne bi mi bilo drago. Pobijedila sam, prošla, tu mi je igra. Nemam nedoumice kako ću, šta ću, što svi imamo. Izađem na teren, znam šta da očekujem i od sebe, imam podlogu."

Nedavno su Olga i Danijel odigrale spektakularan i dramatičan meč u Madridu koji je završen u taj-brejku trećeg seta u korist Amerikanke (10:6). "Prošlost... Vrhunski meč, dala sam 150 odsto sebe, nisam znala više kako mi noge trče. Ne znam kako se krećem na tih 6:6. Bilo mi je jako žao, jedan od težih poraza koji sam imala. Dan kasnije nije bio baš divan. Nisam žalila ni za čim, osim što nisam pobijedila. Bilo je grešaka, ali sam stvarno dala sve, kada to uradiš, onda nemaš grižu savjesti."

Ističe da se i fizički dobro osjeća. "Okej, ne osjećam se loše, stabilna sam i te duže razmjene što su bile, sa Birel recimo. Uspjela sam da ih izdržim. Puno bolje se osjećam, ima prostora za rad. Stvarno je pozitivno."

U jednom momentu drugog seta, kada je pretrpila brejk, okrenula se ka svom timu i nešto dobacivala na španskom. "Niste mene videjli kad sam ja ljuta, nisam ja. Možda tako nekada izgleda. Toliko sam mirna, imala sam sve u svojim rukama, kao da vladam terenom. To je najljepši osjećaj."

Zatim je predstavila svoj tim. "Pepo nije tu, Pepo Klavet je tu već duže vrijeme, Aleks Cenzano je tu kao trener, putuje sa mnogm, tu je još od Australije. Trebalo je i prije, ali je došao poslije mog oporavka. Fitnes trener je u Madridu."

Dodatno je pričala o svom treneru.

"Mlađi trener iz Madrida, radio je sa Tamarom Zidanšek. Imamo jako lijep odnos, super smo se ukačili. Već neko vrijeme radimo, nisam razmišljala kako da ga predstavim. Stvarno nam je super odnos, radi super sa Pepom, stalno su u kontaktu. Skapirao je moju igru i mene što je još bitnije. Stvarno uživamo. Mnogo faktora je važno kod izbora trenera, naravno da je bitno da ima znanje tenisa, ali da imamo dobar odnos van terena, da nije neko ko mi ne prija. Tenisko znanje trenera je individualna stvar, meni odgovara možda neko ko nekom drugom ne bi odgovarao. Više nekih stvari, da ne mljackam previše. Sa tom osobom provedeš najviše vremena, ako ne odgovara van terena, onda džaba na terenu. I da zna moju igru i da ne želi da mijenja mene, nego da mi pomogne da budem što bolja verzija sebe."

Na kraju je upitana i o rečenici Novaka Đokovića sa konferencije za medije kada je rekao da "igrači moraju da se naviknu na to da gube". Čim je čula to, prvo se nasmijala.

"On o tome priča? On ne gubi. To jeste suština, ako nisi Novak, ti gubiš jednom nedjeljno. Rijetko kada ne gubiš uopšte. Najbitnije je da nađeš balans između pobjede i poraza, da ne budu pobjede previsoke, a porazi preniski. Da postoji balans. Da poraz ne utiče na tebe, kakva si osoba. Kad si stalno u tenisu, izgubiš pojam. Ja sam Olga i ja sam teniserka, okej tenis, ali sam i dalje Olga. Da ne izgubim sebe, zato što sam izgubila. Nisam se skroz izborila sa tim. Naučiš vremenom da prihvatiš da je poraz sastavni dio sporta i da je to okej. Zavisi i kakav je. Da li kao Kolins kad sam dala sve od sebe ili neki gdje znaš da si mogla mnogo bolje", zaključila je Olga Danilović.

