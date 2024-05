Imam ekskluzivu za Jokića! Novak progovorio o Nikoli: Kao sportista, razumijem ga, ali tu je Bogdan!

19 : 48 "PREPUŠTAM OLGI" "Prepuštam vas Olgi, ona nastavlja, ja idem", poručio je Novak i otišao sa konferencije.

19 : 45 OLGA? DELIĆEMO POENE Olga je došla na Novakovu konferenciju i rekla da mora da osvoji Rolan Garos da bi se kvalifikovala. "Može, daću ti ja neki poen. Jel možemo da konvertujemo neke moje?", rekao je Novak "Može, da podelimo na pola, može"; dobacila je Olga.

19 : 42 IMAM EKSKLUZIVU ZA JOKIĆA Imam ekskluzivne informacije o Jokiću. Znam nešto što svi znaju, ali ne smem da kažem. Kakvu posluku porati? Kao navijač i ljubitelj košarke, želeo bih da on igra. Kao sportista, razumem ako odluči da ne igra. S obzirom na kontinuitet igara u NBA ligi, sve što mora da nosi kao lider u svom timu. Mi sportisti to razumemo. Imao je malo više vremena, samo on to zna i njegovi najbliži. Sa njim i bez njega, razlika je velika, mi se svi nadamo, navijamo. Kako god bilo. Bogdan Bogdanović je tu, lider, kapiten, drago mi je što će biti na raspolaganju i on i ostali momci. Pratiću, nadam se da ću biti zdrav i da ću ih gledati. Sa Olgicom. Daću ti ja koji poen, da se konvertuju poeni za nju.

19 : 40 OLGIN USPEH Obraodovao me je mnogo Olgin uspeh. Kvalifikovala se i prošle godine. Mi o vuku, a vuk na vrata. oLGICA ĆE SVE SAMA DA OBJASNI KOJA JE TAJna, ja znam, ali neću da kažem.

19 : 39 ŠTA JE NAJVAŽNIJE DA ODRŽIŠ DA BI NASTAVIO OVAKO DA IGRAŠ Pridržavamo se nekih rutina, pristupa radu, oporavku. Zadacima koje smo postavili timski. Veliki tim ljudi je uz mene. Uvek ima više ljudi nego na ostalim turnirima. To samo pokazuje značaj ovih turnira za mene. Posebno sada. Od početka godine sam se spremao za Garos. Mnogo bolje se krećem, igram, udaram lopticu bolje, vidim, čitam. Konstrukciju igre i svoju i svog protivnika na Garosu, nego na bilo kom drugom turniru na šljaci. Ima tu još stvari koje mogu da se usavrše i treba da se usavrše. Nadam se da će se to dogoditi kako turnir bude odmicao. Dobro je da dobijam u tri seta, to želim. Uslovi su dobri, odgovara mi način igre, loptice i sve. Održavanje režima, adaptacija za naredno rivala, to je to"

19 : 37 ŠTA SU PRELOMNI MEČEVI ZA TEBE? "I jedno i drugo i oni koji su teži i oni koji su lakši. Uvek želim da pobeđujem u tri seta, način na koji sam dobio Baenu, to je način na koji želim da igram i kako želim da dobijam. Ne želim sebi da komplikujem život, da bih nešto testirao. Pričam metaforički. Ima i istine u tome da kada dobiješ mečeve kao poslednja dva seta protiv Erbera koja su bila neizvesna, to je isto nešto važno, kao deo grend slem ciklusa i nekog putovanja. Moja motivacija je velika na slemovima i tu je zapravo motivacija onakva kakvu želim da imam. Govorio sam od početka godine da su mi misli posle Australije bili na Rolan Garosu. Ostali turniri bili su uvod u Garos. Ne mogu da kažem da ne osećam da godine igraju svoju ulogu, u smislu oporavka. Ne želim duge mečeve, da igram 4-5 sati, zašto to sebi da radim? Želim da budem efikasan, što brže, dominantnije da pobedim. Da mogu da spremim telo za naredni meč. Igra se u tri dobijena seta, na svaka dva dana, što meni znači. Tu svežinu tražim i želim da održim za neke naredne mečeve koji će biti teži sa boljim rivalima."

19 : 34 POSLEDNJE PITANJE NA ENGLESKOM Poslednje pitanje na engleskom bilo je o motivaciji i da li postoji i kada nije na grend slemovima. "Pričao sam o tome već, da sam se mučio sa motivacijom na konstantnom nivou, da nije ista kao što je bila tokom 20 godina igranja profesionalnog tenisa. Znao sam da će doći momenat kada ću morati da imam neke nedelje u kojima neću moći da uradim sve što je potrebno na terenu. Što se treninga tiče, to se zaista nije promenilo, nije pala motivacija za tim. Šta god se složim sa timom, to uradim, dolazim na treninge, teretanu, sve što je potrebno, mentalna priprema. Tačno je da sam mislima fokusiraniji na grend slemove i Olimpijske igre, kao i igranje za reprezentaciju. To me danas najviše pokreće. Drugi turniri? Možda ne zvuči dobro, jer su to veliki i važni turniri koje sam igrao tokom mnogih godina i koji su važni za moju karijeru i uspeh, ali mi je to veći izazov. Da guram sebe da budem na vrhu baš na svakom turniru."

19 : 31 O RAFI? "Rafa je u zenitu ovde bio u više navrata. Čak i protiv mene. Osetio sam iz prve ruke njegovu evoluciju kao igrača. Unapredio je svoj bekhend kako su godine odmicale. Bio je svestan fizičkih problema koje ima, morao je da bude agresivniji. Top spin na forhendu je radio bolje nego iko. Sve to je sjajno radio sa forhendom sjajno, ali je bekhend unapredio dosta u odnosu na prve mečeve. Kretao se bolje u prvih 10 godina karijere, ali je posle toga morao da se prilagodi, uradio je to odlično sa bekhendom. Konstantan je bio, veliko oružje. Uvek pokušavate da ga izbacite sa terena, da ga terate na bekhend, onda je to unapredio, bolje se pozicionirao na terenu i bilo je nemoguće naći mu manu na osnovnoj linij. Imali smo neke sjajne mečeve. Nekoliko mečeva koje pamtim sa Rolan Garosa bili su meč u polufinalu 2013. ili 2012. godine kada je dobio u taj-brejku petog seta. Ja sam odigrao najbolji meč u četvrtfinalu 2015. godine. Poslednjih par mečeva takođe je bilo dobro. Više puta sam rekao, on je moj najveći rival. Mečevi protiv njega na šljaci su me frustrirali mnogo tokom karijere, ali su me učinili boljim igračem. Shvatio sam šta treba da uradim da bih ga pobedio."

19 : 28 DVA ODIGRANA MEČA, JESI SE SAD "UKLJUČIO" Analizirao je i dva odigrana meča. "Uvek u meni postoji vera da mogu da osvojim slem, zato sam ovde i zato se takmičim. U ovim godinama ne bih igrao profesionalni tenis, da ne verujem da imam kvalitet da se borim za titulu. Osećam da imam igru, da imam sve što treba da daleko doguram. Rekao sam na konferenciji pred turnir, da ne želim da gledam previše unapred, zato što nisam u sjajnoj formi došao ovde. Moram da spustim očekivanja, vera, želje, sve to je na visokom nivou, ali sam svestan trenutnog stanja i šta treba da se radi iz dana u dan. Kako turnir odmiče i da budem u zenitu kada je najpotrebnije."

19 : 25 PROBLEMI SA PUBLIKOM Drugo pitanje bilo je o zabranama na Rolan Garosu i problemima sa navijačima. "Oni su veoma strastveni. Ponekad nije lako. Imao sam neke dobre odnose i neke teške sezone. Osetio sam i ljubav i drugu stranu. Uvek želiš naravno da budeš neko koga podržavaju ili bar da bude neka neutralna atmosfera. To nije uvek moguće. Posebno kada igraš protiv Francuza kao što je Gofan ili ja u prvoj rundi. Zato morate da budete svesni da vas čeka velika borba, ne samo protiv rivala. To je donekle normalno, jer rade sve da podrže svog igrača ili igračicu. Oni su autsajderi. Na otvorenim terenima, gledao sam snimke Gofanovog meča, može da bude glasno, neprijatno. To je deo sporta, razlikujemo se od fudbala i košarke, ali u isto vreme želite dobru atmosferu. Stvarno želim da vidim da navijaju. Vimbldon je drugačiji, zbog istorije, kulture i tradicije. Ostali turniri, vidite navijače koji pevaju, skandiraju. To je prelepo. Linija toga može da bude tanka i da postoji nepoštovanje, kao kod Gofana. Doživeo sam i ja nešto slično ranije. Podržavam igača koji reaguje na to. Nije uvek moguće tolerisati. Potrebno je i to, da se ne troši energija na druge stvari"

19 : 23 O NAVIJAČU Prvo pitanje bilo je o sukobu sa navijačem u prvom setu. "Viknuo je nekoliko puta tokom razmene, kada je Baena napravio drop-šot. Od početka meča je dobacivao, nekoliko puta. Bilo je to okej, podržavao je protivnika, ali je taj potez uticao na mene, spremao sam se da udarim lopticu, viknuo je. Sudija mi je objasnio da ne može da reaguje i da dosudi ništa."

18 : 27 ČEKA SLEDEĆEG RIVALA Novak još uvek ne zna ko će da mu bude protivnik u trećoj rundi. U večernjem terminu sastaju se Gael Monfis i Lorenco Museti i pobednik tog duela igraće sa srpskim asom.

18 : 22 UBEDLJIVA POBEDA PROTIV BAENE Đoković je u drugom kolu Rolan Garosa završio posao prilično lako, ubedljivo je savladao Baenu - 6:4, 6:1, 6:2. Izvor: Mohammed Badra/EPA