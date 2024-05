Čovjek u bijelom sjeo pored terena i provocira, Đoković pobjesnio kod sudije (VIDEO)

Novak Đoković se požalio na navijača koji mu je "ukrao" poen, ali ne samo to - uspio je i da okrene cijeli stadion protiv njega.

Novak Đoković bori se sa Robertom Karbaljesom Baenom, ali i sa navijačima. Nije to ništa novo na Rolan Garosu gdje su organizatori čak morali da objave saopštenje zbog nekulturne publike, ali nije to mnogo promijenilo i Đoković je na svojoj koži osjetio to ponovo protiv Španca na "Šatrijeu".