Skandal na Rolan Garosu: Navijači napadali Novaka i ostale tenisere, turnir hitno reagovao!

Veliki skandal na Rolan Garosu! Nekadašnja prva teniserka svijeta Ameli Morezmo, koja je sada na čelu turnira, na vanrednoj konferenciji za medije je saopštila da će poslije incidenta u prvom kolu alkohol biti zabranjen na turniru do kraja takmičenja! Razlog za to je što je Belgijanac David Gofan prijavio da ga je u meču prvog kola sa domaćim teniserom Đovanijem Mpeši Perikarom jedan od navijača pljunuo!

Vidjeli smo kako su glasno navijali navijači protiv Novaka Đokovića koji je takođe u prvom kolu igrao protiv domaćeg tenisera, a videjli smo i čuli na licu mjesta kako su sve pokušavali da ga izbace iz ritma. Sada je Ameli Morezmo riješila da stane ukraj tome, nakon što su se na publiku žalile i Naomi Osaka, Iga Švjontek...

"Srećni smo da vidimo da na tribinama ima toliko emocija i da je atmosfera sjajna, sve je bolje nego prije korone. Ali postoje neki ljudi koji prelaze liniju. Dala sam instrukcije sudijama da ako se neko previše aktivira na tribinama, ako to utiče na teren, recimo ako viču između poena ili prvog i drugog servisa. Ako se desi bilo kakva stvar van standarda ponašanja dala sam instrukcije da osoblje isprati ljude sa kompleksa jer je sada lako da ih identifikujemo", počela je ona, pa nastavila:

"Ako pretjeraju, izbacićemo ih! Možete da pokažet svoj entuzijazam, sigurno će biti situacije u kojima sudija mora da reaguje jer tokom poena morate da svedete ispade na minimum. Sudije će mnogo striktnije kontrolisati publiku."

"Alkohol je bio dozvoljen na tribinama do sada. Sada je sa tim gotovo. Ako bilo ko pređe liniju, ako se bilo ko ne bude ponašao dobro ili ako iko bude gađao igrače bilo čime to je to, ide napolje. Bezbjednost je na prvom mjestu, to je jasno. Instrukcije su date i neće biti oklijevanja. Sudije će morati da reaguju kako bi se ispoštovali igrači i mečevi. Te stvari nećemo tolerisati, ne mogu dovoljno to da istaknem. Sudije su nam ovdje jako bitne."

