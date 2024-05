Novak ovakav intervju nikad nije dao! Zamolila je Đokovića za uslugu, a on je zagrlio pred svima

Novak Đoković se odlično slaže sa Marion Bartoli i to se još jednom pokazalo tokom Rolan Garosa.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković rutinski je prošao u treće kolo Rolan Garosa pobijedivši Roberta Karbaljesa Baenu (6:4, 6:1, 6:2), a iako je tokom meča imao obračun sa provokatorom koji mu je "ukrao poen", Nole je bio više nego raspoložen. Razlog je bivša francuska teniserka Marion Bartoli koja ga je intervjuisala na "Šatrijeu", a dobro je poznato da su njih dvoje u fantastičnim odnosima još od njenih igračkih dana.

To se moglo vidjeti i dok se Đoković brisao poslije meča, kada mu je Bartoli prišla i pozdravila ga prije nego što će obaviti intervju, a to je posebno obradovalo srpskog asa. Nasmijao se i poljubio u obraz Francuskinju, a kao da mu je tu već najavila da to neće biti običan intervju.

Marion Bartoli je zamolila Đokovića da izvadi reket iz torbe i pokaže svoju tehniku za jednoručni bekhend, što je i prihvatio uz asistenciju jedne djevojčice za aplauz stadiona. Pogledajte kako je to izgledalo:



"Hvala svima, znate koliko mi nedostaje ovaj centralni teren, hvala vam na podršci, što ste došli na Šatrije, znam da su posljednja dva-tri dana bila teška zbog kiše koja je padala, hvala što ste ovdje jer imamo krov i nadam se da vam je bilo zabavno. Prvi set je bio težak, Roberto je bio precizan, ima mnogo kvaliteta, pa sam morao mnogo da trčim da zaradim svaki poen. U završnici prvog seta i početkom drugog seta sam podigao nivo igre u forhendu, a proradio je i bekhend, pa moram da budem zadovoljan igrom koju sam pokazao", poručio je Novak Đoković.

"Osvojio si 24, ideš na 25 grend slem... Nemam šta više da ti kažem, ali želim da ti se zahvalim na svemu što si uradio za tenis", rekla mu je Marion Bartoli poslije čega ju je Nole zagrlio.

Podsjetimo, Novak Đoković će u trećem kolu Rolan Garosa igrati protiv Lorenca Muzetija ili Gaela Monfisa.

(MONDO - M. V.)