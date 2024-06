"Znate vi bolje od mene!" Novak bjesnio nasred meča: Kažem ti, nije u redu! (FOTO)

Novak Đoković je bio veoma bijesan na organizaciju tokom meča sa Fransiskom Serundolom.

Novak Đoković je došao načet na meč sa Fransiskom Serundolom, odigrao sjajan prvi set, a onda se povrijedio. Zatražio je odmah pomoć fizioterapeuta, a zatim je publika počela da ga napada i ometa! Svi znamo kakav mu je bio raspored u prethodnim danima i da je morao da igra meč trećeg kola sa Italijanom Lorencom Muzetijem do usred noći, a sada smo saznali da to nije jedini propust organizatora koji je doveo do povrede.