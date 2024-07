ANKETA: Zašto je Novak Đoković na udaru navijača na Vimbldonu?

Pitali smo Beograđane zašto je Novak Đoković na udaru navijača na Vimbldonu.

Novak Đoković je tokom meča koji se održao 8. jula na Vimbldonu doživeo neprijatne situacije sa pojedinim navijačima koji su podržavali Danca Holgera Runea. Najbolji teniser u istoriji se praktično cijeli meč borio sa nepristojnom publikom, koja mu je vikala "buuu", krijući to iza skandiranja "Ruuune".

Navedena situacija je samo jedna u nizu a tim povodom je ekipa portala MONDO pitala građane Beograda zašto je Novak Đoković na udaru navijača na Vimbldonu.

"Ne bih znao, jedino što znam jeste da je od samog početka bio u nekom konfliktu sa navijačima. Ne znam tačan razlog", kazao je jedan mladić.

Drugi je rekao da nije pratio tenis u posljednje vrijeme.

"Ali koliko znam nikad njega na Vimbldonu nisu nešto simpatisali", naveo je drugi sagovornik.

Prema mišljenju trećeg mladića, situacija, koja se desila tokom meča sa Dancem Holgerom Runeom, nije nova.

"Već smo to vidjeli svake godine kad dođe na Vimbldon da nije prihvaćen, ali nije samo na tom turniru već generalno bilo gdje na zapadu. Uvijek je isto tako da to nije ništa novo. Sad mi se sviđa što je Novak imao drugačiji pristup sa navijačima nego što je imao ranije da je želio da bude prihvaćen iako to nikad nije bio ali je uvijek rekordima opravdavao to što je radio. Tako da to nije ništa novo, bar od Engleza", objasnio je mladić.

Četvrti sagovornik je naveo da smatra da je Novak Đoković na udaru navijača jer je Srbin.

"Ne mogu da prihvate da Srbija bude prva u bilo čemu. Prosto Britanci to nikad neće prihvatiti. Neće ni Nadal ni Federer to nikad prihvatiti a mislim da je to najviše zbog toga što je Srbin", kazao je.