Ko pobjeđuje - Đoković ili Alkaraz? Vilander iznenadio! Mnogi nisu očekivali ove riječi starog Novakovog hejtera!

Legendarni Mats Vilander u svom stilu najavio finale Vimbldona!

Izvor: Eurosport/Screenshot

Legendarni švedski teniser Mats Vilander, godinama jedan od najpoznatijih komentatora Eurosporta, smatra da su šanse u finalu Vimbldona u nedjelju 51-49 u korist Novaka Đokovića. On očekuje potpuno ravnopravni meč, kao prošle godine u finalu istih igrača za titulu u Londonu, s tim da kaže da ga ne bi iznenadilo da sada bude suprotan rezultat.

"Zbog onoga što smo vidjeli prošle godine, da je Karlito pobijedio na Vimbldonu prošle godine i na Rolan Garosu ove, pa možete reći da je blagi favorit. Ipak, kada pogledate kako je Novak dobar u svojim mečevima protiv rivala koji igraju drugačijim stilom. U polufinalu je imao naspram sebe Muzetija, koji skoro sve vrijeme igra slajs-bekhend i ne igra previše agresivno, a Novak nije imao problema sa njim. Nije imao problem ni sa igračima koji su izlazili na mrežu i djeluje da se osjeća potpuno komforno na travi... Mislim da je Karlos Alkaraz pokazao da je zasluženo šampion Vimbldona, jer je igrao najbolji tenis kada je bilo potrebno. Ipak, nije potrebno protiv Novaka Đokovića da igra najbolji tenis 60 odsto meča, to mora da uradi bar tokom 80 odsto finala, inače nećete pobijediti Novaka", rekao je Vilander za "Eurosport".

Viladner je istakao da je teško reći ko se emocionalno osjeća kao favorit.

"U većini slučajeva Karlos Alkaraz sigurno osjeća olakšanje, jer ima jedan osvojeni trofej Vimbldona, pobijedio je tamo Đokovića i osjeća se sigurno, tako da će imati još mnogo, mnogo godina i šansi da osvoji Vimbldon. A, što se tiče Novaka, jedan od razloga zbog kojih nije pobjeđivao ranije ove sezone je osjećanje koje smo doživjeli svi. 'Moje vrijeme za kraj još nije došlo, ali dolazi za godinu, dvije ili tri.' Mnogi igrači postanu malo nervozni kada se približi i to će ga možda stići u nedjelju u finalu, ali je Đoković ipak tako dobar i to je dokazao kroz ovaj turnir. U nedjelju će to zaista biti jedan meč, finale, u kojem će Novak ući sa idejom da pobijedi protivnika, svjestan da je pobjeđivao u mnogo, mnogo više finala od njega. Đokoviću će to biti deseto finale Vimbldona, čak 37. grend slem finale i zamislite kako se on osjeća pred grend slem finale. Sigurno nema te nervoze koja će ga spriječiti da igra bolje."

Izvor: Profimedia/MN Press

Da li Novak ima mentalnu prednost?

"Ima, iz prostog razloga, jer smo imali priliku sada da vidimo kako Alkaraz igra i da Đoković sada zna kako će da koristi svoje šanse kada Alkaraz 'padne'. Mislim da je u tom smislu Novak u prednosti, jer je upoznao Alkaraza u poslednjih nekoliko godina."

Hoće li publika imati značajnu ulogu?

"Publika može da ima ulogu, u smislu Novakovog ponašanja i nekih stvari koje će raditi protiv publike. Protiv Muzetija je sve išlo glatko, a na kraju je doživio nešto pred meč-loptu, locirao je tipa koji mu je dobacio, pogledao ga, klimnuo glavom, a onda je na kraju svirao violinu. Mislim da je to više usmjereno ka njegovoj ćerki, ali neki navijači zvižde protiv toga. Mislim da su mnogi očekivali da Novak postane ljubimac publike kada Rodžer Federer i Rafael Nadal odu, ali sada je tako dobar, najbolji je ikad, ali nije ljubimac i dalje. Zašto nije? Jer pobjeđuje sve vrijeme, a oni hoće da gledaju ravnopravnije mečeve i zato ne navijaju za njega, bar tako ja smatram."

Šta će da bude odlučujuće u finalu?

"Posmatrajući prošlogodišnje finale, Novak će shvatiti da je njegov servis važan. Jer kada servirate precizno brzinom kojom Novak pogađa servise, to će biti skoro nemoguće za protivnika koji pokušava da igra ravnopravno, bio to Lorenco Muzeti ili Karlos Alkaraz. Ako Alkaraz bude dobro servirao, to i dalje nije tako dobar servis i siguran sam da će Novak shvatiti da će kraći poeni raditi u njegovu korist. Što više vremena on oduzme Alkarazu, imaće više vremena za svoje drop-šot udarce, forhende, i shvatiće da mora da igra brzo, da je to njegova najbolja šansa da savlada Alkaraza. Fizički. mislim da je Novak snažniji od svih mladih igrača u meču na četiri ili pet setova. Važno će biti i to da Novak diktira ritam meča."

Za kraj, stari kritičar Novaka Đokovića je poentirao: "Sada, kada smo pogledali sve mečeve i jednog i drugog tenisera na Vimbldonu, mislim da nije iznenađenje ako Novak osvoji. Mislim da je najbolji igrač na travi, posebno u ovoj eri bez Federera i jako malo igrača zna da igra dobar meč na travi. Mislim da Novak ima 51:49 odsto da pobijedi, a ne bi me čudilo da bude isti rezultat kao prošle godine, s tim da Novak na kraju pobijedi."

Finale Vimbldona Đoković - Alkaraz igraće se u nedjelju od 15 časova.