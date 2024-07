Đoković progovorio o penziji - ovu poruku želi da svi čuju!

Novak Đoković potpuno iskren pred početak Olimpijskih igara u Parizu!

Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Novak Đoković obratio se zajedno sa kapitenom vaterpolista Nikolom Jakšićem i najboljom srpskom odbojkašicom Tijanom Bošković na konferenciji srpskog olimpijskog tima u Parizu. Tom prilikom, očekivano, bilo mu je upućeno najviše pitanja medija iz zemlje i inostranstva. Među odgovorima koji će najsnažnije odjeknuti je onaj o penzionisanju.

"Ja ne razmišljam o penzionisanju, iako znam da bi mnogi voljeli da me vide u penziji i da se povučem. Alklaraz i Siner su sada mladi i najbolji su teniseri na svijetu, ja sam tu 15 godina i vidio sam mnogo smjena generacija. Mislim da je sjajno što su oni tu, ali mislim da je lijepo i što sam ja tu poslije 15 godina. Naravno kraj je bliži nego početak i nastaviću da se takmičim dok god ne budem više uživao", kazao je prvi nosilac na Igrama u Parizu.

Novak Đoković komentarisao je i svoj žrijeb na Olimpijskim igrama, koji ga je spojio sa Rafaelom Nadalom već u potencijalnom meču 2. kola turnira.

"Da vidio sam žrijeb uoči ove konferencije i znam da postoji veliko interesovanje za eventualni duel u drugom kolu. Naravno, obojica moramo da savladamo rivale u prvom kolu da bismo došli do tog meča koji će sigurno biti spektakl, kao u neka stara vremena kada smo se stalno susretali na najvećim turnirima. Uzbuđen sam zbog tog eventualnog duela, ali moram da prebrodim prvu prepreku, ali svjestan sam težine Olimpijskog turnira koji je specifičan. Opet, nekako sam osjećaj je drugačiji jer predstavljaš svoju zemlju. To je dodatna odgovornost i dodatni prtiisak, potrudiću se da bude peta sreća".

Novak iz prethodna četiri pokušaja nije uspio da se plasira u finale olimpijskog turnira. Osvojio je bronzu na Olimpijskim igrama u Pekingu i nakon toga nije se radovao u Londonu, Riju i Tokiju.

"Očekivanja su visoka, jako visoka i to je nešto što ne mogu da promijenim i ne želim da promijenim jer mi to stvara podstrek da pristupim ovome na maksimalan način i da dođem do medalje. Na nekoliko prethodnih Olimpijskih igara sam nažalost gubio u polufinalima, to je prepreka koju nisam mogao da preskočim u karijeri i nadam se da ću sada uspjeti to da prebrodim".

Naravno, sve će interesovati kako se osjeća mjesec i po nakon operacije meniskusa, poslije koje je ipak nastupio na Vimbldonu početkom jula i stigao sve do finala. "Dobro sam, kao što sam i spomenuo, osjećam se spremnije nego pred Vimbldon, a to je najbitnije. Cilje je da sebe dovedem na optimalni nivo, a onda je rezultat u Božijim rukama, nadam se najboljem", poruka je najvećeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića.

BONUS VIDEO: Konferencija za novinare Novaka Đokovića u Parizu