Rus postao Albanac, pa u Parizu pokazao orla: Ovako je proslavio medalju na Olimpijskim igrama!

Iskoristio je priliku da se nakon osvajanja bronzane medalje "dodvori" navijačima u svojoj novoj državi.

Izvor: X/KetaSotire/printscreen

Nakon pet decenija učešća na Olimpijskim igrama, Albanija je osvojila svoje prve medalje - obje su stigle u rvanju i obje su donijeli naturalizovani borci, nekadašnji reprezentativci Rusije. Jedan od njih iskoristio je priliku da nakon osvojene bronzane medalje u Parizu čitavom svijetu pokaže simbol kojim su prethodnih godina albanski sportisti provocirali srpske.

Prstima je napravio orla kakav se nalazi i na zastavi Albanije, a posebno čudi ovaj gest kada se ima u vidu da Islam Dudajev do prije nekoliko godina nije imao nikakvih dodirnih tačaka sa Albanijom. On je godinama bio reprezentativac Rusije u mlađim kategorijama, donosio je odličja sa najvećih evropskih i svjetskih takmičenja, a tek je nedavno promijenio reprezentaciju za koju nastupa i uzeo pasoš Albanije.

Albanija je prvi put učestvovala na Olimpijskim igrama 1972. godine u Minhenu, kada je poslala petoro svojih sportista. Naredne dvije decenije nisu se takmičili, a od Barselone 1992. godine redovni su na Igrama - bez većih uspjeha. Pojedini sportisti albanskog porijekla osvajali su medalje za druge reprezentacije, a prva odličja Albaniji donijeli su naturalizovani borci.

Prvu medalju osvojio je Čermen Alijev, nekadašnji predstavnik Rusije rođen u Južnoj Osetiji. Nakon njega je do medalje stigao i Islam Dudajev, takođe bivši ruski reprezentativac, rođen u Dagestanu. On je do bronzane medalje stigao posljednjeg takmičarskog dana u Parizu.