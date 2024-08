"Sine, ja imam 99 titula i Olimpijske igre": Novak Đoković objavio svoju pjesmu i "zapalio" Instagram

Novak Đoković je na društvenim mrežama podijelio jednu pjesmu koja je napravljena uz pomoć vještačke tehnologije.

Novak Đoković je poslije dočeka na Balkonu i odlazaka na žurke počeo sa pripremama za US open. Na posljednjem grend slemu sezone probaće da osvoji titulu i da tako pokaže da je tu i da je gladan uspjeha poslije titule na Olimpijskim igrama. Dok se čeka početak turnira srpski as je podijelio pjesmu o sebi na društvenim mrežama.

Da objasnimo odmah, nije on napisao pjesmu o sebi, već jedan navijač koji je napisao da je pjesmu i fotografiju napravio uz pomoć vještačke tehnologije. Uradio je to prije desetak dana, a pjesma je došla i do Đokovića koji je odlučio da je podijeli sa svima na društvenim mrežama.

Pjesma opisuje sve ono kroz šta je Novak prošao tokom karijere, kao i to da je osvojio 99 titula do sada i da je konačno uzeo zlato na Olimpijskim igrama. "Imam 99 titula i jedna od njih je sa Olimpijade. Tebe brinu grend slemovi? Ja sam ih sve osvojio sine. Ja imam 99 titula i jedna od njih je sa Olimpijade", tako glasi refren ove numere. Poslušajte i kako to zvuči na engleskom:

Novak reposted this on Instagram



This is brilliant ❤️pic.twitter.com/c9Ke2WCwkC — ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312)August 17, 2024

Takođe se kroz pjesmu zahvaljuje i svim navijačima koji su bili uz njega, a uz to je autor numere iskoristio i da spomene rečenicu "Laku noooooooć" koju je Novak iskoristio na Vimbldonu kada se iznervirao zbog sramotnih poteza navijača Holgera Runea pa ih je tako poslao na spavanje. "Nije loše, nije loše, moja priča je ispričana, a svim onim koji ne poštuju igrače imam da kažem samo laaaaakuuuu noooooć", stoji u pjesmi.

