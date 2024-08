Srbija uložila žalbu, hoće srebro iz Pariza nazad

Zoran Mićović i Paraolimpijski komitet Srbije su se oglasili povodom oduzimanja srebrne medalje Nebojši Đuriću.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićović se oglasio! Pošto se paraatletičar Nebojša Đurić okitio srebrom u bacanju kugle oko ponoći su delegaciji Srbije došle najgore moguće vijesti. Nakon žalbe Irana nama se oduzima medalja.

"Svi smo u šoku! Tek malo iza ponoći objavili su da se oduzima medalja našem Nebojši Đuriću. Odmah smo angažovali sve pravne službe i uputili žalbe na sve strane", rekao je Mićović.

On je otkrio da je razlog žalbe stolica sa koje je bacao Nebojša Đurić, ali je problem što on tu stolicu koristi cijelu kariijeru i do sada je sve bilo regularno. "Tu stolicu Đurić koristi već 10 godina, koristio je prije mesec dana u Kobeu, prije toga u Parizu, a 70 minuta prije početka takmičenja stolica je tehnički primljena od strane nadležnih na Olimpijskim igrama i dobio je cedulju da dođe na ceremoniju početka takmičenja", objasnio je Mićović.

Što je najgore i u subotu Mićovića čeka takmičenje. Bacaće disk, a kako sada? "On je jako potresen ovim što se dogodilo. Ne znam kako će se sve ovo odraziti na bacanje diska", ističe Mićović.