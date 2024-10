"Pobijedi Novaka i onda uradi to... Zato je veliki!" Hrvat je potpuno opčinjen, zna ko je novi vladar tenisa!

Ivan Ljubičić smatra da je Janik Siner tek počeo sa dominacijom!

Izvor: EPA/DIEGO AZUBEL

Nekadašnji treći reket svijeta Ivan Ljubičić govorio je o novoj generaciji tenisera, kao i o odlasku Rafaela Nadala u penziju. Priznao je da ga je iznenadila odluka da usred sezone Nadal najavi oproštaj pošto je verovao da će poslednji teniski meč u karijeri odigrati u Parizu na terenima Rolan Garosu.

"Iznenađen sam zato što sam mislio da je Rolan Garos vjerovatno najlogičnije mjesto za oproštaj. Ali ne znam što on osjeća ni zašto je donio tu odluku. Ne mislim da bi se igrač tog ranga, kao što je bio slučaj s Federerom, oprostio zato što više ne želi da igra tenis. Otišao je u penziju se zato što vjerovatno misli da ne može da igra na nivou koji je njemu prihvatiljiv. Kada budućnost nije čista, onda nije dobro nastaviti s takvim osjećanjem", rekao je Ljubičić.

Ne samo da je bio vrhunski teniser, da je igrao polufinale Rolan Garosa, nego je bio i vrhunski trener i vodio je dosta godina karijeru Rodžera Federera. Sada je istakao da mu kao novi vladar svetskog tenisa mnogo više deluje Janik Siner nego Karlos Alkaraz.

"Brojke govore za sebe. U ovom trenutku dominira i nadamo se, iz perspektive italijanskih navijača, da će to činiti što je duže moguće. Gotovo da je udvostručio broj bodova koji ima Alkaraz, iako su obojica osvojila dva grend slema, što govori o tome koliko je apsurdna njegova konstantnost. To je odlika pravih šampiona. Janik i Karlos su vrlo različiti kao igrači, karakterom, ali i vrstom igre. Janik je dosljedniji i kad je riječ o renkingu, bit će ispred Alkaraza u mnogim aspektima. Možda nema spektakularne udarce kao Alkaraz, ali ima gotovo savršen tenis. Tako skroman momak… Osvaja turnir u Šangaju, pobjeđuje Đokovića u finalu, a onda podiže ruke kao da kaže: 'Sutra je novi dan, krećem ispočetka.' S takvim mentalitetom stigao je tamo gde je stigao", rekao je on.