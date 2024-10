Drma se teniski vrh, imamo promjenu na prvom mjestu: Ana Ivanović pada, neka se spremi i Jelena Janković!

Arina Sabalenka je nova najbolja teniserka svijeta!

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Ovog ponedjeljka vidjeli smo smjenu na svjetskom vrhu tenisa! Poslije mnogo vremena Iga Švjontek je pala sa prvog mjesta i prepustila je čelnu poziciju Arini Sabalenki! Razlog za to je što je što je Švjontekova ostala bez 120 bodova prošle nedjelje, pa iako je i Sabalenka u minusu u odnosu na prošlu nedjelju uspjela je konačno da preuzme prvo mjesto!

Ovo je Sabalenki deveta nedjelja na vrhu VTA liste, a drugi put je stigla do prvog mjesta. Ima 9.706 bodova, dok je Švjontek druga sa 9.665 i do kraja sezone njih dvije će voditi ogromnu bitku za to prvo mjesto. Daleko iza su Koko Gof sa 5.963, Džesika Pegula sa 5.785, Elena Ribakina sa 5.571 i Jasmina Paolini sa 5.144 boda. U top 10 su Kvinven Ženg, Ema Navaro, Darija Kasatkina i Danijel Kolins.

Do kraja sezone sve teniserke sa prvih sedam mjesta će igrati samo Završni turnir sezone, a osma na tom turniru biće trenutno 13. na VTA listi Barbora Krejčikova. Na Završnom turniru ćemo vidjeti i ko će na kraju sezone zauzimati to prvo mjesto.

Sabalenka će tako sa još nekoliko nedjelja na vrhu koliko joj je garantovano prestići na vječnoj listi Venus Vilijams koja je 11 nedjelja bila prva, zatim Aranču Sančez Vikario, ali i Anu Ivanović sa 12 nedjelja na prvom mjestu VTA liste. Da bi dostigla Dženifer Kaprijati (17) i Jelenu Janković (18) moraće do početka naredne godine da bude prva. Iga Švotek je sa druge strane posljednjih 50 nedjelja bila prva i stigla je do ukupno 125 nedjelja na prvom mjestu.