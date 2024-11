Novaku oduzimaju 2.300 bodova, slijedi strahovit pad!

Novak Đoković će zbog povlačenja iz Pariza i Torina "skupo platiti" padom na ATP listi, ali to je najmanji problem. Mora da mijenja cijeli plan za Australijan open.

Novak Đoković donio je odluku da se povuče sa Završnog mastersa u Torinu. Kroz "iglene uši" ostvario je plasman na ATP finale, međutim ipak neće igrati - ali ne zato što ne želi, kako se to u prvi mah činilo. Đoković se povukao zbog povrede za koju niko nije znao, tako da je organizatorima predočio da neće moći da učestvuje na turniru koji je osvajao sedam puta.

Izvinio se svim navijačima koji su planirali da ga gledaju, ali ovoga puta će zabava morati da protekne bez njega, što je i te kako obradovalo njegove rivale. Neće braniti titulu i šansu će imati Janik Siner, Aleksander Zverev, Karlos Alkaraz, Danil Medvedev, Tejlor Fric, Kasper Rud, Aleks de Minor i Andrej Rubljov, što znači da prvi put od 2001. godine (!!!) nećemo vidjeti nekog od članova "velike trojke".

Federera i Nadala sigurno i nećemo vidjeti više, ali Nole ne odustaje, daleko od toga da je blizu odluke da "batali tenis", nego je drugačije organizovao 2024. godinu u odnosu na neke ranije, sve zarad osvajanja zlata na Olimpijskim igrama. To je ispunio, pa je pred njim napad na stotu titulu i 25. grend slem, ali baš zbog svega pomenutog - uz možda nikad teži put.

Slijedi vrtoglav pad na ATP listi

Zbog odluke da ne igra masters u Parizu, Nole je prošle nedjelje ostao bez "hiljadarke" u džepu i pao je na peto mjesto na ATP listi, a tu se neće zaustaviti. Još veći broj bodova osvojio je u Torinu prošle godine - gdje je postao šampion po sedmi put pobijedivši svoje mlađe izazivače - tako da kada prođe nedjelja ATP finala, Đokoviću će faliti još 1.300 bodova.

Šta to znači? Nole će ostati na 3.910 bodova do kraja kalendarske godine, a ispred njega će sigurno biti Fric, Medvedev, Alkaraz, Zverev i Siner, čak i da ne osvoje ništa. Tako će Đoković u najboljem slučaju biti na šestom mjestu, a može da padne i do devetog jer mu za vratom dišu Rud (3.855), De Minor (3.745) i Rubljov (3.720). Čak daleko nije ni Grigor Dimitrov na desetom mjestu, a ima 3.340 bodova i jedna je od "rezervi" za ATP finale.

Veliki problemi pred Australijan open

Prvo mjesto na ATP listi donosilo je Đokoviću veliki benefit da na turnire ne mora uvijek da dolazi na "sto odsto", nego da kroz uvodna kola polako podiže formu. S obzirom na to da će pred Australijan open igrati najvjerovatnije samo jedan turnir - možda to bude Adelejd - jasno je da ga i pozicija na ATP listi "koči" u ispunjavanju uobičajenog plana.

Primjera radi, ako bi Nole pao na deveto mesto na ATP listi, to bi značilo da, u teoriji, na Australijan openu već četvrtfinalu može da igra protiv Janika Sinera ili Karlosa Alkaraza (ako se Španac vrati na #2 poslije Torina umjesto Zvereva).

Dakle, nikad komplikovaniji put...

Nije samo "muka" mjesto na ATP listi

Znamo da je Novak Đoković spreman da pobijedi bilo koga na svijetu, ma čak i više puta na turniru ako treba, samo kada je motivisan i spreman, a ono što nas svakako još više brine je saopštenje da se povukao zbog povrede. Da je zbog toga što je želio da odmori sa svojom porodicom na kraju iscrpljujuće godine tokom koje je ispunio san i osvojio olimpijsko zlato, svako bi razumio i podržao, ali kada je povreda u pitanju - to izaziva brigu.

Nole nije saopštio šta je povrijedio i možemo za sada samo da nagađamo. Imao je ovog ljeta operaciju koljena, bol se povremeno vraćala, čak je imao poteškoće i sa neoperisanim koljenom, pa tetivama ruke...

U svakom slučaju iz njegove izjave može da se zaključi da povreda nije strašna, odnosno možemo samo da se nadamo da će biti spreman da početkom januara ponovo zaigra najbolji tenis. Znamo dobro da je Australijan open na programu već od 12. januara, tako da je napad na stoti trofej i 25. grend slem izazov koji nam se poput njega "cakli" u očima.

