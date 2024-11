Trofejni Banjalučanin preuzeo RK Zagreb!

Velimir Petković novi je trener Zagrepčana.

Izvor: RK Zagreb

Trofejni rukometni trener i rođeni Banjalučanin Velimir Petković novi je trener Zagreba!

Jedan od najpoznatijih i najtrofejnijih trenera sa ovih prostora prihvatio je ponudu najboljeg hrvatskog rukometnog kluba te potpisao ugovor do kraja sezone 2025-2026, uz mogućnost produžetka saradnje.

Zagrepčane Petković preuzima u trenutku kada je ekipa u svojoj grupi Lige šampiona posljednja, osma, sa samo jednom pobjedom i šest poraza.

"Sada slijedi pravi posao i dokazivanje. Za mene je Zagreb uvijek bio evropski velikan, bez obzira na trenutno stanje na tabeli. Svjestan sam da su očekivanja velika. Imao sam veliki broj igrača koji su ovdje prošli, tako da ne dolazim u neku novu sredinu. Bio sam često u Zagrebu, često i na tribinama, sa svim ranijim trenerima sam u dobrim odnosima, sa Božidarom Jovićem imam kontakt svo vrijeme. Gledao sam nastupe ekipe, vjerujem da sam dobro to analizirao i da mogu da donesem nešto svoje i da unaprijedim stvari. Vremena nema, ali kako je meni tako je i drugima. Poznat sam kao veliki radnik, spreman sam da budem cijeli dan u dvorani i znam da igrači mogu da me prate", rekao je Petković prilikom predstavljanja u klubu, nastavivši:

"Neki moj lični znak je dobra obrana. Svaka moja ekipa je bila u prvom redu sjajna u obrani. Ako samo zabijate golove razlika je uvijek ista, ali ako igrate dobru obranu onda ste u prednosti. Što se napada tiče tu isto možemo da napravimo neke pomake, a moram da pohvalim bivše trenere i kondicionog trenera jer je Zagreb i do sada imao jako dobru tranziciju."

Biranim riječima je glavni menadžer kluba Božidar Jović govorio i Petkoviću.

"Ja ga uvijek zovem moj trener, jer me je trenirao i kada sam imao 10 godina. Meni je i najteže i najlakše. Petko je zaslužan za moju karijeru, doveo me je do reprezentacije. Kao najmlađi igrač debitovao sam za Jugoslaviju, u juniorskoj reprezentaciji osvojio svjetsko zlato. Kad ga zovem, kažem mu: 'Pozdrav, moj treneru'. On mi je usadio temelje, a moja je želja bila da jednog dana dođe dan kad će biti trener Zagreba. Nije lako biti trener Zagreba, ali znajući njega ovih 40 godina znam da on to može. Čuli smo se prije mjesec dana i vidjeli u Zagrebu, a poučen iskustvom, vidio sam da ne ide dobro i da ćemo u jednom trenutku sigurno morati da potražimo novog trenera. Razgovor je trajao dva minuta. Mislim da će trener Petković pojedincima jako dobro doći u individualnom pristupu. Sljedećeg četvrtka, uoči Magdeburga, odradićemo pet-šest dana priprema na Mariboru da se svi bolje upoznamo i bližimo."

Direktor Zagreba Vedran Šupurković osvrnuo se na rad dosadašnjeg trenera Andrije Nikolića i njegovog pomoćnika Ivana Čupića.

"Nikolić je kao mlad trener u prošloj sezoni maksimalno iskoristio priliku i nakon nekoliko sušnih godina uveo nas je u drugi krug Lige šampiona gdje smo pružili dobar otpor Monpeljeu. Svjesni cijele situacije ove sezone trener Nikolić i Ivan Čupić maksimalno su se korektno ponijeli. Iskreno smo razgovarali nakon Magdeburga (poraz 36:24, op.a.), svjesni situacije povukli su se sa pozicije, ali na dostojanstven i častan način, što nije čest slučaj."

Velimir Petković (68) je čak četiri puta osvojio Kup EHF. Prvi put je to učinio sa Borcem 1991. godine kao veoma mlad trener, najavivši početak sjajne karijere.

Najvećim dijelom se potom razvijala u Njemačkoj, gdje je Petković trenirao Veclar, Gepingen, Ajzenah i Fihse Berlin.

Sa Gepingenom je Kup EHF osvojio 2011. i 2012. godine, a posljednji put je u tome uspio 2015. godine sa Fihse Berlinom.

Po odlasku iz Njemačke, Petković je vodio CSKA iz Moskve i rukometnu reprezentaciju Rusije.

