Majk Tajson prestravljen: "Uskoro ću umrijeti, bliži mi se kraj!"

Majk Tajson ulazi u ring protiv Džejka Pola, ali je duboko u sebi sjvestan da to ne bi trebalo da radi. Ma šta pričao.

Izvor: PA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

Dok se sprema za borbu protiv 31 godine mlađeg Džejka Pola u Teksasu, Majk Tajson ističe da nije bio spremniji od devedesetih godina. Nekadašnji šampion u superteškoj kategoriji prolazio je kroz velike uspone i padove u životu, robijao je zbog silovanja devedesetih, koristio je droge, kokain, metadon, bio alkoholičar...

Izbegao je "Gvozdeni Majk" malo loših stvari u životu, a u jednoj od najvećih kriza 2022. godine panično je poručivao svima da se plaši da će uskoro umrijeti.

"Svi ćemo jednog dana umrijeti, naravno da će se to dogoditi. Kada pogledam svoje lice u ogledalu, sve češće vidim mrlje koje ranije nisu bile tu. Sebi kažem da sam blizu kraja, da ću umrijeti uskoro", kazao je Tajson na način koji je zabrinuo sve slušaoce.

"Je*eš novac, on mi nije važan i ne znači mi ništa. Ljudima uvijek govorim da je laž ako misle da će ih novac usrećiti. Kada ga imaš, onda ne možeš da očekuješ da će te voljeti. Kako neko može iskreno da ti saopšti ljubav ako u tom trenutku imaš 500 milijardi dolara? Novac ti to daje, lažni osjećaj sigurnosti, jer misliš da ništa ne može da ti se dogodi, da ne banke ne mogu da propadnu, da si nepobjediv, da imaš mnogo novca... Sve je to laž i sve je to iluzija", govorio je Tajson.

Majk Tajson je i 2020. učestvovao u revijalnoj borbi protiv Roja Džounsa Džuniora na osam rundi i u njoj nije bilo pobjednika. Četiri godine kasnije, on se sprema da ponovo uđe u ring protiv poznatog jutjubera koji je u naponu snage i zato mnogi opravdano dovode u pitanje Tajsonovu bezbjednost protiv Amerikanca.

