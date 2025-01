Novaka pitali da li bi volio da ponovo postoji Jugoslavija: Ono što je rekao izazvaće burne komentare

Evo šta je Novak Đoković rekao o odnosima naroda na ovim prostorima o ponovnom ujedinjenju u Jugoslaviji. To je jedna od najosjetljivijih tema i sigurno će izazvati burne komentare.

Izvor: ROLEX DELA PENA/EPA

Novak Đoković rođen je u Beogradu i svuda širom svijeta s ponosom ističe da je Srbin, ali isto tako ne krije da je njegova majka Dijana porijeklom iz Hrvatske, a otac Srđan iz Crne Gore. Upravo zbog toga - što nikada ništa ružno nije rekao ni o jednom narodu sa ovih prostora - Đokovića vole i poštuju gdje god da se pojavi, pa je u intervjuu za Dži-Kju ("GQ") ispričao da mu je mnogo draže kada se "govori o sličnostim, a ne razlikama".

"Uvijek sam bio pacifistički nastrojen u mom pristupu i ponašanju prema svim ljudima i nacijama u tom regionu. Nekada smo mi bili ista država. Moja cijela majčina porodica je iz Hrvatske. Rođena je u Beogradu, ali svi su Hrvati. Sa očeve strane su iz Crne Gore i sa Kosova. Ja sam rođen u Srbiji. Tako da uvijek sve tretiran isto. Imam takav pristup, ako smo nekada bili jedna nacija, imamo toliko kulturoloških sličnosti, tradicije, jezik... Zašto se ne fokusirati na te stvari?", rekao je Đoković i objasnio da uvek navija za Hrvatsku u sportu, dodajući da su mu znali i da zamjere u Srbiji zbog toga.

Izvor: Abaca Press / Alamy / Alamy / Profimedia

S obzirom na to da je Đoković i te kako lijepo govorio o odnosima na ovim prostorima, autor je "testirao" i tenisera šta misli o ponovnoj ideji Jugoslavije koja se njemu i te kako dopada. Ipak, ističe Nole da je malo vjerovatno da će se Jugoslavija ikada više pojaviti.

"Vidite, u najluđim snovima, rekao bih u savršenom scenariju - zašto ne? Zašto ne? Ako već pričamo istim ili veoma sličnim jezikom - ali se razumijemo savršeno... Ako pogledate našu tradicionalnu odeću, muziku, muziku, hranu... Sve je isto! Potpuno isto... Samo drugačije reči to opisuju. Tako da, ja sam zagovornik ponovnog našeg okupljanja koliko je to moguće. Da li je uopšte moguće da budemo opet ista zemlja? Opet, mislim da to nije realno ili moguće. Ali, opet ništa nije nemoguće... Tako da zbog toga kažem da ako dokažemo da imamo iste korijene, istoriju, da smo iz istih plemena, možda će se nešto promijeniti u ljudima", rekao je Đoković koji je u istom intervjuu istakao da ga istorija sve više zanima i da uči i edukuje se o njoj, posebno o onoj koja "nije mejnstrim" i za koju kaže da je sakrivena od ljudi.

Vidi opis Novaka pitali da li bi volio da ponovo postoji Jugoslavija: Ono što je rekao izazvaće burne komentare Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Nisam siguran i iskreno sumnjamo da će se to desiti, ali će bar zbližiti ljude. A volio bih da vidim mnogo mirniji i prijateljskiji odnos u regionu. Da smo svi zajedno u tome. Ovako, svakog ljeta, kada dođu ti neki veliki datumu, svi ti ratni datumu, to samo podsjeća sve na to. Mediji i političari insistiraju na tome svake godine, sve jače i jače. I zbog toga ne možeš da se zbližiš, samo se udaljavaš. Ne kažem da ljudi zaborave, to je jako teško tražiti od ljuti. Uvijek treba da se pamti. Žrtve da se pamte. ALi, na kraju dana, da li ćemo ići naprijed? I kako da idemo naprijed", govori Đoković.

Uprkos svemu, Đoković ističe da ga politika ne zanima i da uprkos tome što je svestan svog uticaja koji ima, ne vidi se u njoj, poručujući da bi svoje djelovanje volio da ima van nje.