Strašne scene u Ligi šampiona, sudija kolabirao nasred terena: Niko ga nije pipnuo, samo se srušio i ostao tu

Danski sudija Jesper Madsen onesvijestio se nasred meča Lige šampiona između Vesprema i Sportinga.

Izvor: Arena Sport 1

Strašne scene su viđene u meču Lige šampiona između Vesprema i Sportinga iz Lisabona. U 28. minutu meča pri napadu portugalskog tima danski sudja Jesper Madsen se onesvestio i pao na podlogu. Arbitar koji je sudio meč je bez kontakta sa bilo kim pao i svi u hali su se prestravili kada su to vidjeli.

Odmah je stopirana igra, a igrači oba tima su dotrčali do Jespera Madsena. Ispostavilo se da je on ostao svjestan, ali da je bio vidno dezorjentisan. Držali su mu glavu rukometaši, a nakon dugog prekida on je napustio teren i otišao je u svlačionicu. Završilo se poluvrijeme rezultatom 17:16 za Sporting, a kada su se timovi vratili na teren nije bilo Madsena.

Drugi danski arbitar Mads Hansen je ostao sam na terenu i odsudio je drugo poluvrijeme u kome je viđena velika borba i gdje je na kraju sve odlučeno u bukvalno posljednjem napadu na meču. Pogledajte ovu situaciju kada je danski sudija pao u nesvijest na meču Lige šampiona:

Izvor: Arena Sport 1

Odmah je otišao

Iako je ostao svjestan sudija Jesper Madsen ništa nije htio da rizikuje. Odmah je napustio ne samo teren i otišao u svlačionicu već prema izvještaju novinara on je otišao i iz arene i odmah je otišao u bolnicu na preglede i da mu, ako to bude potrebno, bude ukazana pomoć.

Šta je bilo na meču?

Ovo je bio prvi dana u Ligi šampiona, a ipak se prije njega završila utakmica Visle i Fuhsea iz Berlina. Poljski tim je savladao Nijemce 32:27 (19:11), a najbolji na ovoj utakmici bio je Piroh sa 10 golova. Kod Nijemaca Mijajlo Marsenić je bio sjajan sa pet golova, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu. Na meču u Mađarskoj uspio je Vesprem da preokrene u drugom poluvremenu i pobijedili su sa 33:32. Dragan Pešmalbek je ostao bez pogotka, najefikasniji su bili Igo Deska sa 8, Ludovik Fabregas sa sedam i Gašper Marguč sa 6 golova. Kod Sportinga Martim Košta je dao 8, Torkelson takođe 8, a Kiko Košta 5 golova.