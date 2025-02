"Crnac sam, nemam ženu i djecu, a stari bijelci neka komentarišu": Luis Hamilton zapušio usta kritičarima

Luis Hamilton odgovorio na kritike legendi, kojima je sumnjiv njegov transfer u Ferari.

Izvor: Hasan Bratic / Sipa Press / Profimedia

Nova sezona Formule 1 počeće 16. marta trkom u Australiji, gdje će mnogi pogledi biti usmjereni ka legendarnom Luisu Hamiltonu (40). Britanac je od ove sezone član Ferarija i voziće za svoju osmu titulu, a prvu od 2020. godine.

Tokom probnih vožnju u Bahreinu, a pred svojih 19. sezonu u Formuli 1, Hamilton je bez ustezanja odgovorio na kritike legendarnog Edija Džordana (76), vlasnika nekadašnjeg tima "Džordan", i Bernija Eklstona (94), nekadašnjeg vlasnika Formule 1.

Džordan je doveo u pitanje odluku Ferarija da dovede Hamiltona a da se odrekne Karlosa Sajnca, dok je i Eklston bio nesiguran da li će Hamilton imati motivaciju poslije skoro 20 godina u Formuli 1. Prema njegovom mišljenju, pitanje je da li će Hamilton "izgurati" i dvije godine u Skuderiji, koja od 2007. godine nije bila šampion u konkurenciji konstruktora.

"Uvijek mi je prijala negativnost. Nikad, nikad nisam odgovorio bilo kome starijem i na kraju krajeva, bijelcima koji su komentarisali moju karijeru. Nisam komentarisao ni to što oni misle da bih ja trebalo da uradim. Te priče pobija način na koji se pojaviš, kako se predstaviš, kako nastupiš...", rekao je Hamilton za "Tajm" magazin.

Imao je i upozorenje za sve svoje kritičare.

"Nemojte me porediti ni sa kim. Ja sam prvi i jedini crnac vozač koji je ikad bio u ovom sportu. Ja sam građen drugačije. Prošao sam kroz mnogo toga. Imao sam svoje putovanje i ne možete me porediti ni sa jednim 40-godišnjakom, prije ili poslije mene, sa bilo kojim vozačem Formule 1 u istoriji. Jer niko od njih nije poput mene. Gladan sam, motivisan, nemam ženu i djecu. Fokusiran sam samo na jednu stvar - na pobjeđivanje. To je moj prioritet broj 1."

Hamilton će voziti u Ferariju zajedno sa Šarlom Leklerom (27) i biće to sigurno sjajan tandem, od kojeg navijači italijanskog tima očekuju mnogo - samo pobjede i ništa manje od toga.