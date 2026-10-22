Marko Paniki: "Postoji nešto apsurdno kod Novaka i Janika"

Italijan Marko Paniki imao je šansu da sarađuje sa obojicom teniskih velikana.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Marko Paniki, nekadašnji kondicioni trener Novaka Đokovića, a kasnije i Janika Sinera, otkrio je koja je glavna sličnost između dvojice teniskih asova. Osim šampionskog mentaliteta, profesionalizam je ono što ih izdvaja od ostalih igrača, a Italijan smatra da u njihovom odnosu prema sportu postoji i nešto apsurdno...

Paniki je godinama bio dio Đokovićevog tima, dok se u taboru sunarodnika nije previše zadržao. Spekulisalo se da je Sineru smetalo to što je konstantno u medijima, ali on konstantno izlazi u javnost sa novim informacijama.

"Mentalitet je osobina koja ih najviše povezuje. To utiče i na njihov fizički segment. Oni su toliko profesionalni u takozvanom nevidljivom treningu, da gdje god da su, šta god da rade, uvijek razmišljaju kako mogu da nešto iskoriste za napredak u tenisu. Apsurdno je da čak i kada su sa prijateljima ili rade nešto što nema nikakve veze sa tenisom, oni razmišljaju kako to mogu da iskoriste na terenu. Za njih je čak i komunikacija sa trećim osobama neka vrsta treninga", rekao je Paniki.

"Oni nisu kao ostali"

Poznati stručnjak tvrdi da je njihova genijalnost u tome što znaju da predvide poteze rivala bolje od drugih i da se ekspresno adaptiraju na sve izazove.

"Obojica imaju nevjerovatan tajming pri udaranju lopte. Oni skoro uvijek uspješno anticipiraju protivnikov potez. Sjajno razumiju putanje loptica i pripremaju tijelo na najbolji način kako bi mogli maksimalno da iskoriste situaciju. Tako postižu da svaki njihov sljedeći potez donese ubrzanje. Ostali teniseri moraju da se bar malo adaptiraju, ali oni ne."

Izvor: Mark Greenwood/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upitan je Italijan da prognozira ko će biti sljedeći grend slem šampion, a jedno ime je posebno naglasio.

"Jedino bih se kladio na Rafaela Hodara. Ja mislim da on i dalje može mnogo da napreduje u fizičkom smislu. Mnogo mi se dopada kako se kreće. Možda i Feliks Ože-Alijasim, ali ako uspije da se psihološki kontroliše u ključnim poenima. Dovoljno je mlad", jasan je Paniki.

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