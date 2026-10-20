Novak Đoković promijenio je taktiku u odnosu na prošle sezone i prijavio je veći broj turnira u svoj kalendar, a kako primjećuje Endi Rodik - to je učinio samo jer planira da napadne 25. grend slem na Australijan openu. Niko drugi to ne bi uradio sa 40 godina.

Izvor: Henry NICHOLLS / AFP / Profimedia / Meng Gao / Alamy / Profimedia

Američki teniser Endi Rodik analizirao je u svom podkastu "Served" kako Novak Đoković tempira formu za Australijan open i da li u ovoj fazi karijere može da osvoji grend slem ako prethodno odigra mali broj mečeva. Poznato je da je Đoković odlučio još prije nekoliko godina da proredi svoj kalendar, naročito se to odnosi na 2026. godinu u kojoj je odigrao svega 27 mečeva (19 je dobio), tako da je ispao iz najboljih 10 na ATP listi i redovno sada dobija teže žrijebove na turnirima.

Uz to, Đokoviću bi mogao da propadne plasman na Završni masters gdje je trenutno dva mjesta ispod crte, tako da sada mora da ostvari dobre rezultate u Bazelu i Parizu da bi se uopšte kvalifikovao: "A ja evo nikada ne znam šta će Novak da uradi. Baš nikada, nikada, nikada...", rekao je Rodik koji se pita - šta će Đokoviću "ovo" pred 40. rođendan.

Šta je Rodik primijetio kod Đokovića?

Vidi opis Endi Rodik: "Novak Đoković sa 40 godina promijenio plan i to znači samo jedno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Razumijem da želi da igra neki turnir. Možda želi ponovo da osjeti taj takmičarski naboj. U Pekingu se dobro osjećao. Možda želi da igra dva turnira zaredom. U svakom slučaju, nisam baš bio za ideju da preskoči US Open, ako izuzmemo mogućnost da se uvede produženi format i ekstremne uslove na otvorenom terenu. Da li sam brinuo da li Novak još može da igra tenis? Apsolutno ne. Da li sada stiče određeni zalet pred Australijan open? Da...", rekao je Rodik i dao savjet koji je već i poslušao Nole.

"Ali da li je važno to što će i dalje morati da igra na tri dobijena seta, po temperaturi od 38 stepeni? I da li će igrati još turnira prije Australije? Ne znam da li možeš samo da se pojaviš na grend slemu i očekuješ da sve funkcioniše. Mislim da je to suština mog pitanja. Da li smo došli do tačke u kojoj Novak više ne može da odigra samo jedan meč tokom cijelog ljeta, a onda dogura do finala grend slema? Znam da je to uradio već u januaru. Ali da li to znači da može da ponovi isto deset mjeseci kasnije?"

Prema njegovom mišljenju, dakle, Đoković mora da poveća broj mečeva koje će igrati u "ekstremnim" uslovima da bi mogao da se nada još jednom grend slemu. I zato to radi sa 40 godina, kad bi svi odmarali.

Da li Đoković može do 25. grend slema?

Već dugo ga čeka Đoković, još od kraja 2023. godine i titule u Njujorku na US Openu, a od tada igrao je nekoliko polufinala i finala u kojima nije bio uspješan.

"Ta priča o 25. grend slem tituli čini sve ovo gotovo neizbježnim. Taj razgovor se završava i prije nego što uopšte dođemo do njegovih 40 godina. Ali dobro, da se vratim na temu. Sviđa mi se ono što vidim. Zabavno je. Slušajte, ako Zverev ne bude igrao ove jeseni, a Novak bude igrao više turnira, to je sjajno za tenis", naglasio je Rodik.

"Novače, to ne možeš"

Izvor: Lev Radin / AFP / Profimedia

Endi Rodik upozorava Novaka Đokovića da će skoro imati 40 godina i da to više nije isto kao kada je osvajao Australijan open uz manje znoja, što je i sam shvatio, bar tako vidi po rasporedu:

"Samo hoću da kažem da mi se mnogo sviđa način na koji pristupa svemu ovome. Ako ne igraš od US Opena, a onda pokušaš da odigraš jedan meč u Brizbejnu i potom osvojiš grend slem, mislim da je to generalno veoma teško. A kako stariš, postaje još teže".

"Mislim da je Novaku mnogo teže da to uradi sa 40 nego čak i sa 37 godina. Možeš li tek tako da se pojaviš na grend slemu i doguraš daleko? Nisam siguran da je odgovor u Novakovom slučaju sada jednostavno potvrdan. Mnogo mi se sviđa što igra mečeve i održava takmičarsku formu. Čak i ako napravi pauzu od mjesec dana, neće morati da žuri kako bi ponovo stekao taj osjećaj. Neće taj osjećaj nestati za nedjelju ili dvije, zar ne? Onda može da optereti tijelo, da odradi sve fizičke treninge koji su mu potrebni".

"Ali sviđa mi se ideja da igra mečeve pred kraj godine, prije nego što u januaru ode u Australiju. Volio bih da odigra tri, četiri, pet ili šest mečeva prije Australijan opena. Mislim da je u ovoj fazi karijere to važno, a možda je i to što je počeo da dodaje turnire u završnici sezone znak da se i sam slaže s takvim razmišljanjem. Drago mi je što to radi".

U ovome što se Đoković poslije Pekinga i Šangaja prijavio za još dva turnira, što dugo nije bio slučaj, tako da i time šalje poruku svim svojim rivalima da napada trofeje: 'Mislim da time poručuje nešto poput: 'Znate, mnogi se pitaju da li će uopšte igrati u Australiji'. A on kao da kaže: 'Pa, naravno da hoću. Ne bih igrao u Bazelu da ne planiram da idem u Australiju, zar ne? Ne dodajem Bazel u raspored da bih se potom povukao'".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!