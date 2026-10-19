"U mojoj kući nikad više": Novak Đoković je 16 godina čekao da Rodžeru Federeru očita lekciju

Novak Đoković će učestvovati na turniru u Bazelu na kome mu je Rodžer Federer prije 16 godina zaprijetio da nikada više neće osvojiti titulu. Sada Đoković dolazi ne samo da osvoji titulu, nego i da mu "skine" rekord u rodnom gradu.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković odlučio je iznenada da učestvuje na ATP turniru serije 500 u Bazelu koji se održava od 24. oktobra do 1. novembra, što će biti jedan od dva - najviše tri turnira na kojima će igrati do kraja 2026. Plan je da Novak Đoković igra zatim i na mastersu u Parizu, odmah poslije Bazela, a sve zbog toga da bi učestvovao na Završnom turniru u Torinu gdje je trenutno dva mjesta ispod crte.

Ono što je zanimljivo je da Đoković dolazi u Bazel poslije čak 15 godina, a u ovom švajcarskom gradu - rodnom mjestu slavnog Rodžera Federera, osvojio je jednu titulu, sada već davne 2009. godine. Čak je dobio i "prijetnju" da to nikada više neće uraditi u svojoj karijeri.

Đoković slavio već kod Federera

Novak Đoković sa peharom u Bazelu pored Rodžera Federera.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Jedinu titulu u Bazelu Novak Đoković osvojio je prije 17 godina, kada mu je bilo tek 22. Kao drugi nosilac ušao je na ovaj turnir i pobjeđivao je Beka (6:3, 7:5), pa Henriha (6:0, 6:0), sjajnog Stena Vavrinku (3:6, 7:6, 6:2) i Radeka Štjepaneka (6:7, 7:5, 6:2) prije nego što je u finalu naišao na miljenika domaće publike - Rodžera Federera.

Bilo je to samo nekoliko nedjelja nakon što je Federer pobjeđivao Đokovića u Sinsinatiju i na US Openu, kada je dobio ozbiljan udarac koji ga i dan-danas boli.

Đoković je slavio 6:4, 4:6, 6:2 i tako je prekinuo Federerov niz u rodnom gradu, gdje je tri godine prije toga dominantno dolazio do titula - i najuspješniji je u istoriji ovog turnira sa deset pehara. Ali, taj iz 2009. godine koji mu je Đoković "izbio" bolio ga je toliko da je bio spreman i da zaprijeti srpskom asu.

Federer: Nikad više, Novače

Godinu dana kasnije, Federer se osvetio Đokoviću u finalu Bazela i slavio je 6:4, 3:6, 6:1 poslije čega je srpskom teniseru poslao poruku da se više nikada neće radovati u njegovom rodnom gradu.

"Da li bih igrao u Beogradu da se izjednačim s Đokovićem koji je u mom gradu osvojio titulu? Ne, nisam takav lik. Može Novak da dođe opet u Bazel i ja ću se pobrinuti da nikada više ne osvoji titulu ovdje", rekao je Federer bez osmijeha na licu, iako su mnogi pomislili da se tada šalio, bio je vrlo ozbiljan.

Throwback when Roger Federer was asked if he would consider playing Belgrade tournament to "get even with Novak (Djokovic) for taking his title in his hometown".RF: "Not really...he can come to Basel every year he wants, make sure he won't win again" https://t.co/YTYMcZ7miy — asud (@asud683385)October 17, 2026



Od tada, Novak Đoković je igrao samo još jednom u Bazelu, godinu dana kasnije - dakle 2011. godine. Tada ga je u polufinalu zaustavio Kei Nišikori, a potom je srpski teniser igrao na nekim drugim turnirima u to doba godine.

Đoković dolazi da sruši rekord Federeru

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Ono što je posebno zanimljivo je da bi Đoković u Bazelu - gradu u koji mu je Federer "zabranio" da dolazi - mogao da dođe i do novog rekorda. Trenutno je Đoković na 102 osvojene titule, a jedna mu još fali da se izjednači sa Rodžerom Federerom. Bilo bi vrlo zanimljivo ako se to desi baš u Bazelu, pred Federerom, koji će teško smisliti razlog da ne posjeti turnir i vidi starog prijatelja, ako mu nešto "ne iskrsne".

Podsjetimo, Đokoviću bi u tom slučaju kao meta ispred sebe ostao samo još Džimi Konors koji je osvojio 109 titula u karijeri, ali ni blizu važnih kao srpski as koji ima 40 mastersa i 24 grend slema.

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Pogledajte 00:50 Novak Đoković u razgovoru sa sudijom na meču protiv Hurkača Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)