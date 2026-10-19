ATP lista: Novak Đoković ispao iz Top 10, Damir Džumhur skočio 20 mjesta

Novak Đoković je pao na 12. mjesto ATP liste, izgubivši četiri pozicije. Saznajte više o njegovoj situaciji i šansama za Završni Masters.

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Najbolji srpski teniser Novak Đoković nazadovao je za četiri pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na 12. mjestu sa 3.090 bodova, dok je Italijan Janik Siner ostao prvi sa 10.950.

Aleksandar Zverev je drugoplasirani teniser svijeta sa 10.070 bodova, dok je Karlos Alkaraz na trećem mjestu na ATP listi sa 5.610.

Skok Damira Džumhura Damir Džumhur je osvojio čelendžer Olbia u Italiji pobjedom nad Džejkobom Fernlijem 7-6(4), 6-3, što je sarajevskom teniseru donijelo značajan skok od čak 20 pozicija. Teniser iz BiH je 83. reket svijeta sa 712 bodova.

Ben Šelton je četvrti na ATP listi, a Danil Medvedev je na petoj poziciji.

Flavio Koboli je šesti teniser svijeta, a među prvih 10 nalaze se još Feliks Ože-Alijasim, Aleks de Minor, Frensis Tijafo i Artur Fis.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović napredovao je za četiri mjesta i sada je 57. na ATP listi sa 930 bodova, dok je Hamad Međedović 76. teniser svijeta sa 764.

Laslo Đere je 136. na ATP listi sa 412 bodova, a Dušan Lajović je na 162. poziciji sa 353.

Trka za Završni Masters? Novak ne stoji dobro

Novak Đoković ima veliku želju da nastupi na Završnom Mastersu ove jeseni, ali za to mu fali 319 bodova i 11. je u toj trci.

U ovom trenutku daju mu samo 10 odsto šanse da uspije i ima tri nedjelje da promijeni situaciju, počev od nastupa na turniru u Bazelu, gdje nastupa krajem ove nedjelje.

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Janik Siner (25) 10.950 Aleksander Zverev (29) 10.070 Karlos Alkaraz (23) 5.610 Ben Šelton (24) 4.720 Danil Medvedev (30) 3.660 Flavio Koboli (24) 3.640 Feliks Ože-Alijasim (26) 3.590 Aleks De Minor (27) 3.430 Fransis Tijafo (28) 3.380 Artur Fils (22) 3.325 Rafael Žodar (20) 3.234 Novak Đoković (39) 3.090 Alehandero Davidovič Fokina (27) 2.880 Tejlor Fric (28) 2.880 Tomi Pol (29) 2.575...

(MONDO)

Bonus video:

Pogledajte 01:22 Novak Đoković razmišlja o predaji protiv Hurkača Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)